Aclaraciones sobre Aquatacama

Respecto a una columna publicada este 11 de septiembre, titulada Crisis hídrica, sequía legal y carretera hídrica; quisiera hacer unas cuantas precisiones debido a ciertas expresiones que podrían llevar a los lectores, no conocedores de nuestro proyecto Aquatacama, a conclusiones erróneas.

Aquatacama no tiene nada que ver con la reforma del Código de Aguas, que no generará más agua, sino que eventualmente podría modificar su reparto entre los diferentes usuarios. El propósito de Aquatacama es similar, pues modificará el reparto geográfico del agua entre las distintas regiones de Chile, abasteciendo a las que la necesitan con agua de las zonas que no la usan.

Nuestro proyecto no se siente aludido cuando apunta en sus acusaciones al sector agroexportador y a la gran minería. Aquatacama beneficiará a todos los usuarios de todas las regiones del Norte Grande y Chico de Chile: a los cerca de 3 millones de habitantes a través de las sanitarias y los Comités de APR; a la industria grande y pequeña que no tiene acceso a la desalación; y a la agricultura, tanto la grande de exportación como la pequeña familiar e indígena.

Laurence Golborne, cuando fue Ministro de Obras Públicas, no encargó ningún estudio. Fue el Gobierno de Francia que donó al Gobierno de Chile el estudio de factibilidad de Aquatacama, a través de un sistema de subvenciones francesas. Éste fue remitido por el Embajador de Francia al Ministro en un acto público el 8 de octubre del 2012.

Aquatacama no es “una carretera hídrica costera flotante”: la tubería de Aquatacama va a aproximadamente 100 o 200m de profundidad, simplemente lastrada (y no anclada) sobre el fondo del mar.

Aquatacama no busca obtener financiamiento del Estado: el sistema de concesiones chileno permite realizar una alianza público-privado donde estos últimos aportan el financiamiento. Nuestra solicitud de declaración de interés público está realizada en base a condiciones normales de mercado sin ningún tipo de subvención por parte del Estado.

El documento realizado por Fundación Chile en 2012 no concluye en absoluto lo que se expresa en términos del alto impacto económico, de la afectación al medio ambiente o del mínimo beneficio social. En todo caso, si es caro es simplemente porque abastece mucha más agua. Es normal que un proyecto de 100m3/s cueste más que un proyecto de 1m3/s, pero también los beneficios son mayores.

Los organismos gremiales que se citan en dicha columna, critican al proyecto terrestre de Corporación Reguemos Chile pero no a Aquatacama, ya que su toma de agua es en la desembocadura donde ya no hay más usuarios humanos río abajo. No se “desviste a la producción agrícola e industrial del sur para abastecer la minería y agroindustria del norte y centro del país”. El único usuario río abajo de la toma de agua de Aquatacama es el ecosistema de la desembocadura y de la pluma del río en el mar, cuyas necesidades se determinarán en su momento por el Estudio de Impacto Ambiental. El informe reciente de CORFO realizado por la Universidad de Chile, toma en consideración esas necesidades ecológicas, y concluye que, en la desembocadura de los ríos Maule y Biobío, existen disponibilidades de agua por 500m3/s en promedio anual.

Aquatacama no es una iniciativa para el beneficio de Vía Marina, aunque vaya lógicamente a generar alguna utilidad. De hecho, Aquatacama es un mero transportista de un recurso del Estado ya que los derechos de agua correspondientes son propiedad de la DOH del MOP. El Gobierno de Chile entiende que dicho recurso tiene mayor utilidad social en otro lugar distinto a su origen natural y prefiere llevarlo a ese otro sitio. Aquatacama cobrará por el servicio de transporte en la modalidad de porte pagadero en destino por el beneficiario y no cobrará por el agua entregada en destino. Económicamente viene a ser lo mismo. Políticamente es muy diferente. Y como en todas las concesiones, la tarifa estará debidamente fiscalizada por las autoridades chilenas para evitar cualquier lucro indebido.

Claramente, la filosofía de Aquatacama es de “multiplicar los panes”, no de “disminuir los comensales”, como pareciera que fuera la inclinación de algunos. Aquatacama será la “aorta” de Chile que no solamente protegerá la agricultura nortina de la muerte a la cual la condena inevitablemente el Cambio Climático, sino que generará un gran desarrollo económico y social como lo demuestra el mencionado estudio de Fundación Chile.

En conclusión, espero que el Gobierno anuncie próximamente, entre las medidas para combatir la escasez hídrica, la Declaración de Interés Público de Aquatacama que tanto están esperando sus potenciales beneficiarios, como lo demuestran las numerosas cartas de expresión de interés que ha recibido.