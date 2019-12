Señor Director:

El parlamentario Ignacio Walker publicó un artículo en El Mostrador con la frase de moda: hasta que duela. Sin embargo, nada más ayer, su voto no permitió que las pensiones fueran aumentadas de manera igual para todos los pensionados de bajos ingresos sin discriminación por segmento etáreo. Aumento que, por lo demás, deja a dichos pensionados en la misma situación de miseria. Es inexplicable. O tal vez sí, si consideramos la frase de moda solo como un "gancho" introductorio a una demanda por mano dura. Es legítimo pedir que un gobierno asuma su obligación de proteger a los ciudadanos del caos delictual, pero por qué hacer una larga introducción que no se condice con los actos? Por otra parte, en su larga introducción, al abordar el tema constitucional, reduce los problemas de la actual constitución al de su origen, al de los enclaves autoritarios y al del binominal, problemas ya corregidos, y no dice una sola palabra sobre lo más importante, lo que queda: el Estado subsidiario, las leyes orgánicas que dibujan hoy día nuestra institucionalidad educacional, de pensiones, de salud y un largo etcétera. Mal presagio como para pensar en este tipo de líderes ante los desafíos que tenemos por delante.

Carlos González Guzmán