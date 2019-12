¿Quién manda en el fútbol chileno?

Se termina el año, se terminan las temporadas en el futbol sudamericano y ya hay campeones pero que paso con Chile. Quedando seis fechas por jugarse en Primera y cuatro en Primera B ya que la fecha 27 se jugaron solo cinco de ocho partidos, incluyendo además la Copa Chile que se encuentran en la instancia de semifinales, el Consejo de Presidentes de la ANFP llego al acuerdo de terminar el campeonato pero quien realmente tomo esta decisión, influenció el actuar de las barras bravas, los jugadores junto al Sifup o las mismas directivas.

Es verdad que la ANFP ha trabajado junto al Gobierno, Estadio Seguro para entregar y garantizar la seguridad correspondiente a los equipos y así poder reanudar el campeonato chileno y seguir con la normalidad de este, pero esa seguridad fue nefasta, en el partido entre Unión la Calera e Iquique del fin de semana pasado que se jugaba en el Estadio la Florida, pasada la hora de juego se vio con la obligación de suspenderse debido a la intervención de la barra brava de Colo Colo, la cual se advirtió la intención de esta de ir a detener el partido, pero no se previó de ni una manera, luego de esto distintos planteles, es decir, los mismo jugadores avisaban que no jugarían sus partidos programados para esa fecha lo que llevo a la suspensión de esta.

A lo que quiero llegar con esto es plantear la duda de quién manda en el futbol chileno, la ANFP junto al Gobierno quedaron evidenciados que no pudieron garantizar la seguridad para la vuelta al futbol porque las barras bravas lo impidieron, pero si no eran las barras que pasaba con los jugadores, muchos jugadores se oponían a jugar y junto al Sifup habían declarado que no jugarían, además de esto tenemos que distintos clubes propusieron soluciones pero la decisión final pareciese que solo beneficio algunas, a Católica se le entrego el campeonato pero no hubo ni ascensos desde la B ni descensos desde primera, siendo perjudicados Santiago Wanderers y San Marcos de Arica y quizás beneficiado Universidad de Chile que estaba con chances de descender, agregar sobre los cupos internacionales donde Colo Colo peleaba con Palestino por el 2 puesto y el cupo directo a Libertadores y al terminar el Torneo Colo Colo fue quien se llevó esa plaza, con esto quiero plantear la duda si de verdad quienes mandan son las directivas de los grandes o tienen una mayor influencia en la ANFP que los equipos de la B.

Es por esto que a mi parecer la pirámide del futbol chileno esta de cabeza, si las barras quieren impedir el futbol, hoy se encuentra con el poder de hacerlo, si logran garantizar la seguridad para reanudar el futbol depende de los propios jugadores si deciden jugar, porque sin jugadores no hay futbol por más simple que parezca y es ahí donde en mi punto de vista queda en claro que hoy el futbol chileno evidencia una crisis institucional donde la propia ANFP no pudo manejar el problema y se vio sobrepasada, pero ¿Quien realmente manda en el fútbol chileno?