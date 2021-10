Se acabó la pandemia, la izquierda y la derecha

El 30 de septiembre se terminó la vigencia del Estado de Catástrofe y se actualizó el Plan Paso a Paso. Vamos extraordinariamente bien con el plan de vacunación. Volvemos a entrar como hormigas a los malls. Las calles se llenaron de personas al igual que de vehículos, se reactiva la economía y se llenan las azoteas con gente compartiendo un trago y música. Se produce una suerte de amnesia de los muertos, de los pronados y conectados a ventilación mecánica, de la desesperación del encierro y de la incertidumbre del hasta cuándo. Nos avisan que se desvinculará alrededor del 30% a 50% de los contratados a honorarios y se disminuirán las camas críticas. Excelente, volvemos al triunfalismo que nos caracteriza cuales jaguares de antaño en un barrio equivocado. Se suma al ambiente de fiesta el IMACEC histórico de agosto del presente año, proyectándose un crecimiento del PIB de dos dígitos, subponderando la baja base de comparación, para no quebrantar el espíritu. Cual indicación tardía de intervenir un paciente en coma irreversible, que sólo le alivia la conciencia al facultativo que la realiza y la angustia a la familia porque se “hizo algo”, seguimos con los retiros de los fondos de las AFP, de los que nos beneficiaremos más los que mayores ingresos tenemos.

Son muchos los países del mundo y vecinos que no han logrado vacunar a un porcentaje importante de la población y siguen desarrollándose variantes. El precio del gas y del petróleo están subiendo, como también el del carbón. No se logra resolver el entuerto de la logística del transporte de containers, como tampoco la escasez de chips. ¿Estaflación a la vista? En China están con restricción eléctrica, lo cual frena el funcionamiento de las distintas industrias, esto es en parte por el problema del bloqueo al carbón de Australia (uno de los 5 mayores productores de carbón del mundo), pero también para lograr alcanzar la meta de emisión anual establecida por el gobierno de Xi Jinping para lograr la carbono neutralidad al 2060. Nuestra urgencia sigue llena, teniendo que dejar pacientes hospitalizados sentados, en la nomenclatura conocido como “hospitalización vertical”, al menos en bergeres. Tenemos que suspender intervenciones electivas porque no hay camas disponibles donde poder dejar a los pacientes después del procedimiento. Las listas de espera siguen aumentando en el hospital y las clínicas privadas.

El “Nuevo Trato Coreano” se centra en un “Nuevo Pacto Digital” y un “Nuevo Pacto Verde”. Según el presidente Moon, permitirá crear 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Son estas iniciativas pasos concretos para poder entrar a la discusión del decrecimiento? O, dado lo rápido que se van produciendo los cambios, ¿no alcanzaremos a pasar por un Nuevo Trato Verde y tendremos que asumir rápidamente un enfoque de decrecimiento? No está claro, pero sería mucho pedir que nuestros candidatos presidenciales al menos se pongan de acuerdo en un Nuevo Trato para Chile.

El año 1929 se produjo la Gran Depresión. Luego de una ola especulativa bursátil se produce la caída de la bolsa de Nueva York, quebrando miles de empresas y quedando millones de personas en la calle. Esta duraría hasta 1939. Coincidentemente luego de años de arar las planicies en Estados Unidos, eliminando las raíces de los pastos que las cubrían reemplazadas por plantaciones de trigo, se vino un período de sequía prolongado y de vientos, generando tormentas de polvo, conocido como el Dust Bowl. Estas tormentas de polvo eran tan tremendas y prolongadas que generó la migración poblacional desde los estados afectados por este desastre ecológico, mayoritariamente hacia California. El Dust Bowl duró entre 1930 y 1939. Para sacar el pais adelante el presidente Franklin D. Roosevelt estableció “un Nuevo Trato”, consistió en una serie de iniciativas de apoyo social, regulación de la banca, fortalecimiento de sindicatos y de fuerte inversión pública para mejorar el empleo entre otras.

Pasamos a otra fase, “la derecha” y “la izquierda” elaboraron e implementaron distintas teorías económicas, para lograr el desarrollo industrial y económico de forma exitosa, de forma controversial en la distribución de la riqueza y ambas con consecuencias conocidas para el medio ambiente. Basta visitar Puchuncaví y ver por internet el Mar de Aral. Tanto es así que en mayo del año 2000 en la correspondencia del IGBP del Consejo Internacional para la Ciencia PJ Creutzen y E.F Stoermer acuñan el término “Antropoceno” para la época geológica que correría desde fines del 1700 hasta la fecha, fundamentado en el impacto que ha tenido el ser humano en la modificación del planeta. ¿Estos son unos hippies que mirando el atardecer se les ocurrió esto? No, Crutzen fue Premio Nobel de Química en 1995 y Stoermer profesor de biología, experto en diatomeas. En esta fase, tanto de desarrollo como de cambio climático, la receta tradicional de los que fueron protagonistas de la Guerra Fría no sirve. Es así que el año 2007 Thomas Friedman plantea un “Nuevo Trato Verde” en una columna del New York Times, pero nadie lo pesca mucho. Luego la representante Alexandria Ocasio-Cortez junto al senador estadounidense Edward Markey elaboraron la House Resolution 109. Esta no corresponde a una ley sino a una propuesta, que en resumen promueve que en 10 años se logre la cero emisión de gases de efecto invernadero, asegurar beneficios sociales básicos y alcanzar el 100% de la demanda energética de EE.UU: a través de energía limpia y renovable.

Pero más de algún líder o economista con MBA o PhD diría que esto es música o poesía, pero (suena raro que así lo digan) “otra cosa es con guitarra”. Bueno así tenemos el “Nuevo Trato Coreano” anunciado por el Gobierno de Corea del Sur el 7 de Mayo de 2020, que se centra en un “Nuevo Pacto Digital” y un “Nuevo Pacto Verde”. Según el presidente Moon este Nuevo Trato Coreano permitirá crear 2,5 millones de puestos de trabajo. No es el espacio para detallar las iniciativas del programa coreano, pero existe y es real. ¿Son estas iniciativas pasos concretos para poder entrar a la discusión del decrecimiento? O, dado lo rápido que se van produciendo los cambios, ¿no alcanzaremos a pasar por un Nuevo Trato Verde y tendremos que asumir rápidamente un enfoque de decrecimiento? No está claro, pero sería mucho pedir que nuestros candidatos presidenciales al menos se pongan de acuerdo en un Nuevo Trato para Chile.