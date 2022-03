Señor Director:

Con inquietud vemos cómo algunos sectores políticos desconocen la realidad actual de la Educación Particular Subvencionada, y lo más grave, desinforman a la opinión pública, al seguir utilizando argumentos obsoletos como los que se usaron antes del año 2015, donde la ex presidenta Bachelet impulsó la reforma que eliminó el lucro en la educación escolar.

El “dique de contención al mercado” se hizo en la ley de inclusión aprobada el 31 de enero de 2015 y comenzó a regir el 08 de junio de ese año, quedando claro en esa reforma que no existe lucro, ya que todos los recursos que ingresan a estos colegios se reinvierten en los fines educativos que establece la propia ley.

Así este tipo de proyectos educacionales, si bien son obra del gestor (ex sostenedor) no “pertenecen” a él, sino que se hacen vida a través de la comunidad educativa. Los planteles que reciben subvención tienen un Consejo Escolar autónomo y participativo que representa a todos los sectores de esta comunidad y los contenidos que entregan son los exigidos y establecidos por el Estado. Además, con el SAE no existe discriminación ni selección en ellos.

Por tanto es fundamental que se reconozca, a nivel país, el apoyo y cobertura que entrega el sistema particular subvencionado, donde el 90% de sus colegios son gratuitos, es decir costo cero para las familias más vulnerables, y que atienden al 91% de la educación especial en todo Chile, puesto que los gestores educacionales, en su mayoría profesores, tomaron el desafío de entregar educación en muchos lugares donde otros no podían llegar.

Nada más democrático en un país, que el Estado le permita a la sociedad civil ser parte de la entrega de los derechos que el ciudadano necesita.

Luis Cañas,

presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS).