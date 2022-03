Siguen las dudas

El famoso concepto del “proceso” en Chile y especialmente en la U, está con muchas dudas. Porque no solo los resultados en estas primeras seis fechas no llegan, sino que porque además desde el punto de vista estructural, esta U versión 2022 tiene muchas fisuras.

Luis Roggerio, gerente deportivo, ha defendido a ultranza la conformación del plantel, claro es su trabajo, es su piedra angular, pero claramente la plantilla de los azules, tiene muchas deficiencias y carencias por donde se le mire.

El sector defensivo, es hoy por hoy, el bloque más cuestionado, salvo las buenas actuaciones de un “calado” como es el meta ecuatoriano Galíndez. Primer ejemplo claro, son los reemplazantes de los laterales titulares Andía y Morales. No existe un especialista para la banda derecha y se ha improvisado con Simón Contreras, que es volante o delantero. El reemplazo de Morales por la banda izquierda es otro juvenil, quien está haciendo sus primeras armas. En el caso de los defensores centrales y tras la lesión de Luis Casanova, Escobar y Roggerio señalaron que estaban bien cubiertos en esa zona. Y no es así, ya que los jóvenes Ignacio y Bastián Tapia, han sentido el peso de jugar con la camiseta azul y si a eso se agrega que el boliviano Carrasco, tampoco transmite seguridad, se ha generado una dinámica permanente de dudas y goles en la valla laica.

¿Cómo no trajeron un central de experiencia y recorrido para que apoyara a los más jóvenes en su crecimiento? Es una pregunta que sigue sin respuesta.

En la zona de volantes, también existe una cantidad dse jugadores que no logran conformar un mediocampo permanente y estable. Han jugado Brun, Seymour, Moya, Poblete, Gallegos, Aránguiz, Vargas, Osorio y algunos partidos Junior Fernández. Claramente el técnico no ha encontrado la base para repetir y también los rendimientos individuales no han tenido una perfomance que les permite generar fútbol. Todavía, jugadas seis jornadas del torneo, no se ve y sabe cuál es la idea de juego de los azules.

Este proceso ya está en dudas, jugadas recién seis fechas. Los hinchas ya están complicados y hay mucho ruido en torno a los azules.

Salvo el esfuerzo y ganas que colocan Ronnie Fernández y Cristián Palacios arriba, es lo más destacable por ahora de los azules. Sin embargo, naufragan si no reciben balones y su desgaste es permanente luchando arriba contra las defensas rivales. La pregunta también surge ¿Cuándo los dos titulares no estén o uno de ellos, quienes aportarán con los goles?

No está bien estructurado el plantel y en el fuero más íntimo del director deportivo lo sabe. También el técnico Escobar. Pero él aceptó las condiciones y no logra por ahora darle un perfil al equipo. También hay gran responsabilidad de la actual dirigencia, que tomó malas decisiones y ahora a la luz de los resultados, hace que el famoso “proyecto Roggerio” esté más cuestionado que nunca.

La U suma cuatro fechas sin ganar, pero lo más preocupante es que no tiene una identidad de juego y por ahora depende mucho de algunas individualidades, que tratan o intentan levantar el nivel bajo del equipo.

Si ya Escobar está entre dichos, no es un panorama muy auspicioso, más allá de las palabras de buena crianza del ecuatoriano, que cuando debe enfrentar a los medios de comunicación, se ve incómodo e intranquilo, porque la cabeza de los azules, los líderes no declaran, están detrás de un escritorio en silencio.

La u necesita de manera urgente cambios estructurales y eso viene de hace mucho rato.

Por eso siguen las dudas y pareciera que se van a mantener por unas fechas más.