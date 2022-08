El planeta sobregirado, acecha a los mismos de siempre

Señor Director:

El 28 de julio se cumplió el sobregiro ecológico del planeta, que en palabras simples significa que la demanda de la humanidad por recursos de la naturaleza es mayor a lo que la tierra puede regenerar durante un año. En nuestro país la situación es peor, porque ya en mayo nos sobregiramos. La crisis climática parece tan lejana para la mayoría, frente a necesidades apremiantes que hoy nos duelen, inflación, escuchamos a diario “la plata no alcanza para comprar lo básico”, la incertidumbre política “tengo miedo no sé lo que vendrá”, la inseguridad “ya no se puede ni salir a la calle”, son palabras de mujeres y hombres que forman parte de Fondo Esperanza, y que escuchamos en espacios de conversación, en un proceso de diálogo y escucha a partir del proceso constituyente. Claro que es razonable, la pobreza y la vulnerabilidad “los y las acecha”, entonces hablar de cambio climático parece tema de otros. Pero no, también los acecha y a todos, lamentablemente como toda crisis local o global, quienes serán los primeros y más afectados, son los mismos y mismas de siempre, mujeres, jóvenes y niños más vulnerables. Es por esto que debemos desde las organizaciones sociales y de todos los frentes, tomar conciencia y acciones del sobregiro ecológico, ya no hay tiempo, la dirección hacia el desarrollo sostenible no es opcional y es urgente.

Karina Gómez,

gerenta comercial y social Fondo Esperanza,