A evitar el caso Las Bambas en Chile

Durante más de un mes Minera Las Bambas en Perú, mina de cobre que representa el 2% del suministro mundial del metal rojo, mantuvo sus operaciones paradas, por conflictos con comunidades.

Se han realizado diversas conversaciones, pero no llegan a puerto con buenas noticias. Esta es una situación que en cualquier país minero se debe evitar, por cuanto no solo afecta la producción de la operación, sino que a las mismas comunidades y al país.

Por ello, como Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN, creemos que las herramientas que existen, y que ponemos a disposición de las diversas compañías de recursos no renovables, son indispensables para no llegar a instancias como las que vivieron en Las Bambas.

El relacionamiento temprano entre empresas y comunidades, sumado al acompañamiento que CAMMIN ofrece desde el inicio de los proyectos, no solo permiten que no se produzcan conflictos de este tipo, sino que, además, que no se paralicen las faenas.

Otro aspecto que es importante en sectores como el minero, es contar con profesionales que conozcan la actividad, que es una de las características con las que cuentan los integrantes de nuestro panel de expertos, con experiencia minera y en áreas asociadas para dirimir procesos de mediación en proyectos o diferencias contractuales o equivalentes, que puedan colocar a partes en un escenario de pérdida de valor integral o mayor en el tiempo.

Es así, que como para casos como el de esta importante compañía de Perú, contamos con experiencia en Generación e instauración de servicios de DRB (Dispute Resolution Board) en proyectos y/o procesos mineros energéticos y otros.

Privilegiamos la importancia de esta herramienta, ya que en nuestra experiencia hemos ponderado el valor intrínseco de esta metodología, al incorporarla como elemento innovativo e inversional por las partes en el eje de un proyecto o proceso relacionado entre partes en su trazabilidad financiera y contable.

Este soporte externo vinculante y altamente sensibilizado en minería, energía y medio ambiente establece fases que permiten dar continuidad de giro en relación al VAN que ha sido comprometido.







Debemos anteponernos a los hechos y los potenciales conflictos, especialmente en la minería chilena.

