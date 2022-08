No nos quedemos dormidos

Las imágenes que vimos la semana pasada de personas en situación de calle durmiendo en la estación Plaza de Armas de Metro S.A. no nos pueden dejar indiferentes. Es una realidad nacional de la cual no podemos abstraernos y permanentemente estamos trabajando para ir en ayuda de las personas que duermen y desarrollan sus vidas a la intemperie.

Si bien ante emergencias climáticas en invierno, como también durante el año, nuestro Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con las delegaciones presidenciales y municipios, ponemos a disposición de las cerca de 8 mil personas que viven en calle en la región, servicios integrales, que van de desde ayuda inmediata en refugios, albergues para que reciban cobijo, comida y servicios de higiene, además de residencias familiares con apoyo de asistentes sociales y psicólogos. Sabemos que esta ayuda no es suficiente, nos quedamos cortos frente a la demanda que existe, porque la realidad es mucho más cruda de la que se ve o se muestra.

El fenómeno mundial de la migración y la recesión económica global post pandemia, han hecho que países del cono sur como Chile, que tienen economías estables, se conviertan en un territorio atractivo para personas y familias que buscan nuevos horizontes y oportunidades de vida. Si bien la realidad evidencia que no están las mejores condiciones para recibirles, tampoco podemos darles la espalda y quedarnos dormidos. El problema que hoy existe, es que hay una cifra indeterminada de personas que ingresaron indocumentados o por pasos fronterizos no habilitados, lo que dificulta que el sistema los pueda contabilizar, debido a que no poseen RUN, tampoco se les puede aplicar el RSH (Registro Social de Hogares), lo que hace que la oferta social para ellos, no sea efectiva.

Ante esa situación, no bajaremos los brazos, en años anteriores ha faltado coordinación intersectorial y ese es el gran desafío que tenemos hoy, por esa razón como Ministerio de Desarrollo Social, participamos de la "Mesa de Trabajo de Migrantes" junto a Ministerio del Interior y Gobierno Regional, para ver cómo somos capaces de ofrecer una intervención coordinada entre desarrollo social, salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros y la coordinación eficiente con las municipalidades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas, para establecer una sinergia en pos de superar la situación de calle. A esto sumar la urgente necesidad de mirar esta problemática como un fenómeno multifactorial y multidimensional que no se acaba entregando refugio y comida, eso es solamente el “desde”.

Hay que entender que las personas, no están en la calle porque quieren, hay historias de vida, crisis personales, situaciones traumáticas, alcoholismo, drogadicción, quiebres emocionales, rupturas familiares, etc… que llevan a las personas a abandonar sus redes de apoyo y vivir en la calle, pero sin duda, la mayoría de las veces, es un tema voluntario seguir allí, no podemos forzar a nadie para que deje la calle, son personas con dignidad y derechos como cualquier ciudadano o ciudadana.

Pero independiente de la causa, nuestra responsabilidad es mejorar localidad de vida de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hemos implementado programas como noche digna, código azul, rutas médicas y albergues entre otros, porque sabemos que existe un mínimo, no queremos que se vea afectada su salud ni que corra peligro su vida, especialmente cuando las condiciones climáticas son extremas. Nuestra misión es apoyarles, entregarles dignidad, garantizar sus derechos y seguiremos implementando estrategias novedosas como las rutas médicas, con 2 ambulancias, con médico, enfermero y tens, que realizan atenciones básicas de salud a personas en situación de calle in situ y que podrían incluso traslados a recintos de salud pública, si fuera necesario.

