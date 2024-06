Examen y contraexamen

“Lecciones prácticas de litigación en contraexamen. Técnicas y consejos explicados a partir de experiencia en juicios” – 2024 – Editorial Thomson Reuters, es un libro que acaba de ser publicado, escrito por el abogado, profesor de litigación y defensor penal público, Nicolás Orellana Solari, quien tiene más de 20 años de experiencia en litigios en los que ha intervenido como tal.

Dos fueron las finalidades que tuvo el autor cuando pensó en escribir el libro. Una, realizar una seleccionada recopilación de casos de juicios penales que han sido conocidos por los tribunales de nuestro país, durante los más de 20 años que lleva en funcionamiento la reforma procesal penal, para que así las futuras generaciones de litigantes puedan contar con un texto con contenido forense, en el que se dé a conocer cómo aplicar de la mejor manera las técnicas del contraexamen. La otra, y no menos importante para él, fue que no se tratara de un libro más en una biblioteca jurídica. Que ojalá si este cayera en las manos de una persona que no fuera abogado o abogada, tuviera la oportunidad de encontrarse con casos narrados en forma amena, a veces sencilla, que le permitiera una mejor comprensión de cómo se desarrollan los juicios en su parte contradictoria. Creo que este objetivo también se cumplió con creces.

Cada caso del libro, es introducido por una historia o un relato que se debate entre la realidad y la ficción, entre citas de la literatura universal y de la música popular, entre anécdotas varias, tanto del autor como de alguno de sus colegas, entre narraciones desgarradoras y otras que conmueven hasta el alma y que nos invitan a reflexionar, para luego dar paso a una detallada e inteligente narración de los casos escogidos, desde la mirada del derecho procesal y de las técnicas de litigación, siempre con un lenguaje claro y accesible incluso para el público en general aficionado a seguir los casos policiales o de tribunales.

Al mismo tiempo, la obra busca brindar a los estudiantes de Derecho y a las abogadas y abogados que se inician en el camino de la litigación, o que ya lo están transitando, una suerte de brújula calibrada que les permita mejorar su efectividad cuando les corresponda litigar en contraexamen.

La metodología que el autor utiliza se centra en exponer extractos de juicios, los que se asocian a una utilidad u objetivo del contraexamen o bien a una técnica en particular. También muestra de manera precisa cómo dichas técnicas fueron desarrolladas e implementadas de buena o mala manera en el juicio oral.

Así, al finalizar el libro, el lector habrá descubierto y sorprendido dos cuestiones que son muy interesantes y que lo hacen distinto a los demás. En primer lugar, que por primera vez se habrá tratado problemas relacionados con la litigación y el contraexamen, en casos de delitos sexuales en los que estén involucrados niños niñas y adolescentes, así como el uso, en este contexto, de las entrevistas investigativas videograbadas y su uso adecuado ante el tribunal. Y en segundo lugar, unas útiles “recetas”, al final del texto, las que permitirán, si se siguen al píe de la letra, preparar, llevar a cabo y ojalá con éxito, un correcto contraexamen, de manera didáctica y fácil de recordar, junto a la exposición de “diez mandamientos” como un ayudamemoria jurídico o tutorial.

En definitiva, el libro “Lecciones prácticas de litigación en contraexamen. Técnicas y consejos explicados a partir de experiencia en juicios”, de Nicolás Orellana Solari, con seguridad constituirá una efectiva herramienta a la hora de preparar un juicio oral, el que probablemente más allá de su evidente interés jurídico, también envolverá al lector en una atmósfera que con seguridad lo cautivará hasta el final.