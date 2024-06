Exportando experiencia

Las exportaciones chilenas de Servicios a Colombia han crecido desde los US$ 2,3 millones en 2003 a US$ 221,9 millones en 2023. En este contexto de sinergia y complementariedad, este 12 y 13 de junio aquí en Bogotá, las relaciones entre ambos países sumarán un nuevo hito a su larga lista de logros con la realización del Summit de Servicios que organiza ProChile desde su rol articulador entre la oferta nacional y la demanda internacional; actividad que será el inicio para una serie de nuevos negocios entre empresas de ambos países, especialmente en materia de energías renovables no convencionales.

Un destacado de la agenda, además de los pitch comerciales y un reconocimiento a empresas que han impulsado el comercio de servicios entre ambos países, es el foro “Compartiendo experiencias del sector energético chileno para Colombia ¡Juntos Vamos Por Más!”. Con este foro queremos dar a conocer el camino que está siguiendo Chile en el proceso de transformación energética de nuestra matriz hacia energías más limpias; así como los desafíos y metas que nos hemos impuesto y, sobre todo, relevar la larga lista de servicios y soluciones tecnológicas asociadas a las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética que están siendo desarrollados e implementados por empresas chilenas, no sólo en nuestro país sino que en el extranjero también.

Creemos que la experiencia desarrollada por nuestro país en esta materia calza con la realidad colombiana en su propósito de adoptar nuevas y mejores prácticas en un área vital para el desarrollo sostenible. Además, estas empresas representan a un sector estratégico para la diversificación y sofisticación de nuestra matriz exportadora, por lo tanto nuestro apoyo a su internacionalización, especialmente entre los países latinoamericanos, es firme y sostenido.

Recordemos que la meta de Colombia es alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050 y que, a marzo de este año, las energías renovables ya han superado el 45% de la la matriz energética chilena. Entre las renovables, destaca la energía solar con más del 28% y la energía eólica con casi un 14%. Estas cifras son un claro testimonio del liderazgo de Chile en la implementación de tecnologías renovables y a través de este tipo de actividades nos comprometemos a apoyar a Colombia en su transición hacia un futuro más sostenible.

Confiamos en el éxito de este foro como un aporte para que Colombia alcance sus objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética dentro de los plazos señalados. Nuestra invitación es a compartir conocimientos y experiencias que nos ayuden a construir mejores condiciones para ambos países… ¡Juntos vamos por más!