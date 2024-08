El dedo de Alí

“Señor Pereira: a usted lo voy a derrotar”. ¿Recuerdan ese icónico video que realizó el entonces candidato por la alcaldía de Coquimbo, Alí Manouchehri, durante mayo de 2021 y que se viralizó? Fue un golpe de astucia, donde –al estilo Ricardo Lagos– el ahora jefe comunal coquimbano apuntaba con el dedo al exalcalde Marcelo Pereira, enrostrándole su mala gestión, con énfasis en las denuncias de acoso laboral y los $1.800 millones en horas extras que se pagaban impunemente en la administración que lideró el médico.

La esperanza y expectativas de una gestión más transparente y austera llegaban al edificio de Avenida Varela en el puerto de la Cuarta Región, pero hoy hay dudas. Según el portal de Transparencia Activa, el municipio paga millonarias sumas de dinero en horas extras, pero no solo a conductores, auxiliares o administrativos (son sueldos bajos, se lo merecen), sino que también a parte del círculo de confianza del alcalde.

El cuestionado administrador municipal David Díaz, según el mencionado portal, posee un sueldo bruto que bordea los $4.500.000, pero aparte de ello cobra horas extras que, desde octubre de 2023 a mayo de 2024, sumaron más de $6.500.000. En abril y mayo de 2024, solo por concepto de horas extraordinarias, ganó cada mes cerca de $1.140.000, y en varios meses también cobró viáticos. El que le autoriza el pago de sus horas extras es el alcalde. Cuando era jefe del Departamento de Seguridad la lógica era la misma.

El Secplan Carlos Opaso, desde enero a mayo, hizo 145 horas extraordinarias diurnas y cobró cerca de $3 millones adicionales a su sueldo. Horas extras nocturnas también ejecutó y se las pagaron. Otros grados de jefaturas también reciben pago de horas extras. Imagino que los informes mensuales de esas horas extras existen.

La jugada del PPD comunal de Coquimbo –hace un tiempo– de tildar de “talibán” al alcalde Manouchehri generó efecto. Las denuncias por maltrato laboral hacen ruido y la interna del municipio es compleja, pues la indignación de decenas de funcionarios por el trato laboral despectivo es tema. Ahora se suman acusaciones contra Díaz (exfuncionario de la PDI) de portar armas de fuego dentro del edificio consistorial.

El dedo con que el alcalde apuntó al médico debe dirigirlo hoy a su gente de confianza, que perciben los sueldos más altos. Son horas extras “talibanas” que acribillan la esperanza porteña de un municipio más decoroso. No pretendo que el municipio genere enriquecimiento ilícito por funcionarios que hacen pegas fuera de su horario normal, pero la lógica moral dice que a los directivos se les compensan las horas, no que se les paga un sueldo aparte. Y recuerden: no todo lo legal es legítimo. En la política debe existir pudor.

Hoy las casas de apuestas que pronostican resultados para las próximas elecciones dan como ganador a Alí. Para muchos, el exfutbolista ha cambiado el rostro de la ciudad y hoy Coquimbo es más limpio y ordenado. No hay dudas de eso. El alcalde tampoco tiene rivales de peso, pues no hay oposición seria ni con proyección. Un hecho de la causa es que la derecha jamás ha trabajado seriamente un proyecto político en el puerto. Incluso, el icónico José Sulantay no pudo derrotar a la centroizquierda en 2012. Por otro lado, el actual concejal e hijo de exalcalde porteño y exdiputado Pedro Velásquez, Felipe, al parecer no aprendió mucho de su padre en cuanto a política. No tiene estampa, dicen por ahí.

En el círculo cercano de los hermanos Manouchehri señalan que la carrera está ganada. Hay seguridad y confianza. Recordemos la discusión durante un Consejo Regional de este año entre el alcalde coquimbano con la Core de la provincia de Elqui Tatiana Castillo, “voy a ganar, usted no”. Seguridad pura. Puede ser que Alí gane, es lo más probable, pero las casas de apuestas también se equivocan.