Hugo Llanos Mansilla, in memorian

Conocí a Hugo Llanos como estudiante, era uno de los profesores que impartían el curso de Derecho Internacional Público en la Facultad, era reconocido por su exigencia y vasto conocimiento en la disciplina, además por que varios, si no todos los otros profesores que impartían la cátedra, recomendaban sus libros para el estudio de las diferentes materias.

Años después, cuando asumí el decanato de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, nos volvimos a reencontrar. Sin duda, era el más prestigioso y reconocido profesor de nuestra Escuela. Ahora lamentablemente ha partido, dejando un vacío no sólo académico si no personal y humano que será irremplazable. Se ha ido un gran jurista, pero por sobre todo un ser humano integral, que encarnó los más caros valores del “ser universitario”.

Transcribir la trayectoria del profesor Llanos en unas cuantas líneas, a pesar de su extenso currículo, no alcanzan a describir la maciza y trascendental obra de su quehacer académico, formador de decenas de generaciones de abogadas y abogados que vieron en él no sólo a un profesor, si no también a una persona sencilla y cercana, culta y con un extraordinario sentido del humor.

La Universidad Central supo reconocer sus méritos, al otorgarle primero la Medalla Fundadores, máximo reconocimiento que nuestra Casa de Estudios otorga a quienes se han destacado en la vida pública por encarnar los valores institucionales, como son el compromiso, el respeto, el pluralismo y la excelencia. Luego otorgándole, en noviembre del año 2023, la mayor distinción académica de la Universidad, invistiéndolo con el doctorado Honoris Causa, siendo, en más de 40 años, el único integrante de la comunidad en recibir tal reconocimiento.

Su aporte al país y a la búsqueda de instrumentos para el bien común en materias como los derechos humanos, cambio climático, además de la promoción y defensa de los intereses marítimos de Chile, hicieron también que en el año 2021 la Universidad Central impulsara su candidatura al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.

Sus libros y escritos han marcado los estudios del derecho internacional público iberoamericano, la obra “Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público” (en 5 Tomos) recibió en 1981 el Premio Andrés Bello del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a la mejor obra de Derecho Internacional, siendo un referente indiscutido en la materia.

El profesor Llanos es tal vez la mejor expresión del académico integral, amante del arte y del saber, apasionado por la ópera y las letras, por recorrer el mundo y conocer diferentes culturas. Ahora, que ya no está entre nosotros, de seguro seguirá recorriendo los lugares que no alcanzó a visitar y que eran de su interés, y será recibido por la Cabalgata de las Valquirias de Wagner, que tanto le emocionaba, pero, sobre todo, seguirá transcendiendo en lo que fue la pasión de su vida… sus estudiantes, la ópera y la enseñanza del derecho internacional. Descansa en paz querido Hugo.