Defendamos el habitar: a propósito de los guetos verticales

Señor Director:

Con desconcierto, estupor y sorpresa leo las informaciones que me llegan desde Chile y de la polémica generada a partir del rechazo de la Contraloría chilena a la construcción de nuevos rascacielos en la Comuna de Estación Central.

Estupor al leer la carta del presidente del Colegio de Arquitectos, el cual, por una parte dice rechazar la construcción de los Guetos Verticales y por otra defiende a la Cámara Chilena de la Construcción. Para defenderla, reúne una serie de organizaciones de Arquitectos asociados, y afirma: “Representamos la inquietud de miles de arquitectos autores de proyectos y arquitectos revisores que viven el drama de demoras de hasta diez meses en procesos de aprobación personas naturales o jurídicas, familias y personas que legítimamente han comprado una propiedad cuya legalidad hoy se cuestiona” . Puede ser loable, defender el derecho al trabajo, como también el derecho a una “casa”, pero el Colegio de Arquitectos, como institución profesional, debe defender el derecho al \" habitar.\" Habitar en condiciones humanas, no bestiales, habitar para pensar, para convivir, para amar, habitar para estar en esta tierra come hombres, no como bestias. Uno de los rasgos fundamentales del construir, decía Heidegger a principios del siglo XX, “tiene por meta el habitar”.

Con sorpresa veo que el Presidente del Colegio, no defiende el habitar, defiende a la CCHC, porque \"existia una falta de claridad jurídica en los permisos de edificación\". Me pregunto: ¿para qué existe un Colegio de Arquitectos sino es para velar que sean creadas leyes que permitan hacer ciudad? Hacer ciudad, significa crear espacios para habitar como hombres, no como animales enjaulados. Si el Colegio de Arquitectos reúne a profesionales que estudiaron años para crear ciudades habitables y ellas no están siendo creadas, porque las leyes no están a la altura, es tarea del Colegio, llamar la atención, no es tarea del Colegio, ponerse del lado de quienes quieren abusar de vacíos legales para el propio beneficio económico. .¿de qué lado está hoy el Colegio de Arquitectos? ¿ a quien está hoy representando?

Soy una Arquitecto chilena, con un Magister en Desarrollo Urbano obtenido en la Pontifica Universidad Católica de Chile y que vive en Roma, Italia desde hace 30 años. Sin querer defender esta nación, sino para aprender de ella, Italia es un país que jamás ha olvidado su historia y tradiciones. La historia enseña, las tradiciones educan y es interesante leer que en la Antigüedad romana las leyes se creaban cuando había una necesidad comunitaria de orden, de ética, de justicia, de igualdad. Esta premisa, sigue siendo hoy día, la que utiliza el mundo Anglosajón. Las leyes no son rígidas y perennes, ellas pueden ser modificadas, cuando la comunidad comienza a padecer por su falta.

Este ejemplo histórico y hoy vigente en gran parte de los países desarrollados, debería ser un antecedente para aquellos que dicen representar a la comunidad de Arquitectos chilenos.

El Colegio de Arquitectos es una sociedad creada para reunir a todos aquellos que tienen el titulo para construir las ciudades del futuro. Me pregunto: ¿son los guetos verticales un ejemplo de ciudad del futuro? Encerrar 20.000 habitantes en 1 hectárea, constituye un ejemplo de comunidad habitable? No, absolutamente no. Vivir en menos metros cuadrados del necesario, es el mejor caldo de cultivo para la violencia y el crimen.¿deseamos la paz y la no violencia? contribuyamos a partir de nuestro quehacer profesional, señores Arquitectos.

No estudiamos años para crear ciudades de criminales, sino ciudades de civiles respetuosos. Es una cuestión de principio ético y moral resolver una vergüenza legal. Esta es la tarea del Colegio de Arquitectos.

Ximena Amarales, Arquitecto y Magister en Desarrollo Urbano PUC.