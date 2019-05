Respuesta de OTIC de la CChC sobre la reforma al Sence

Señor Director:

Su medio publicó la semana anterior una acusación del Diputado Hugo Gutiérrez, quien sostiene que el proyecto de ley que modifica la franquicia tributaria (Sence) favorecería directamente a nuestra Corporación.

Para no incurrir en detalles técnicos que, por lo visto, no son del interés de quien nos acusa, me remito a hacer presente que el OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción es el mayor administrador de fondos para becas, mecanismo que el proyecto del Gobierno modifica al punto de hacerlo desaparecer por completo y que, en nuestra evaluación preliminar del impacto económico potencial de la reforma, hemos calculado que ésta implicará el cierre del 50% de nuestras oficinas y la pérdida de igual magnitud de puestos de trabajo en ellas.

Lo anterior es solo una muestra de que, lejos de ser beneficiados por el proyecto de ley, somos probablemente el OTIC más perjudicado por este y así se lo hemos hecho presente a las autoridades de Sence en reuniones formales y públicas en que hemos participado.

Atentamente,

Luis Hernán González D.

Presidente OTIC CChC