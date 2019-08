Roles de género que imponen los juguetes

Señor Director:

Al leer la nota "Esto no es un juego": el 72% de los juguetes para niñas son de labores domésticas y belleza me ha llamado la atención los roles que imponen y fomentan los juguetes.

Al ser yo una persona que quiere que los derechos para mujeres y hombres sean iguales, dichas situaciones me molestan y enojan mucho, ya que desde chicos, a los hombres se le enseña a ser el fuerte, el que juega con autos y videojuegos de violencia; y a las niñas, el único campo en el que tienen futuro no pasa más allá de la casa e incluso, la cocina.

Sin que nosotros nos demos cuenta se nos inculcan las posibilidades de trabajo a las que podemos aspirar, la ropa que debemos usar, y nosotros mismos las traspasamos a las nuevas generaciones.

El simple hecho de que una niña crea que el color rosado no es para hombres, o que los niños crean que los autos no son para mujeres, nos da el indicio de que algo está mal, ya que la ropa no tiene género, los colores tampoco, y no merezco recibir menos sueldo por el hecho de tener vagina, y que “el día del niño” no es solo para hombres, hay que poner a mujeres y hombres en un mismo nivel, con respecto a economía, en plano laboral, derechos, etc.

No quiero malinterpretarme, si a una mujer le gusta cocinar y a un hombre manejar, no se deben sentir incómodos, lo que yo busco es que no haya discriminación, que no hay un: “tu no debes hacer esto por ser hombre o mujer”.

Bárbara Lepin Quijada

Estudiante del Colegio Santa Cruz, Santiago