Argentina en la encrucijada

Señor Director:

La fórmula del Frente de Todos liderado por Cristina Fernández cosechó este domingo más de 11,6 millones de votos, frente a 7,8 millones de Juntos por el Cambio. Macri admitió la derrota antes de la difusión de datos oficiales. En términos políticos pareciera que la suerte ya está echada, lo que resulta paradójico pues en términos formales todavía no se eligió nada. Las primarias desnaturalizadas se convirtieron en una elección con resultado. No para el 27 de octubre, cuando se debe realizar la primera vuelta electoral, sino para hoy, por el impacto del contundente triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El dilema enorme de Macri es cómo sigue en el poder: seguirá como candidato o como un presidente que perdió la elección y va a tener que dejar el poder. Pareciera ser que ya tomó su decisión: En función de ello buscará una negociación con quienes van a llegar al poder para tener una transición ordenada. Para cualquier definición económica que se tome, tanto sea para el final del gobierno de Macri o para el inicio del gobierno de Alberto Fernández, la solución es que el Gobierno pacte con la oposición un equipo económico de transición, pero eso aparece como muy difícil y la peor noticia para los mercados es la incertidumbre, tremenda paradoja. La administración de Macri empezó a resolverle la vida a la gente en cuestiones de seguridad pero se la complicó al interior de los hogares. Sinceramiento de tarifas, reducción del consumo por elevar tasas de interés, cierres de industrias y comercio, sumado a que la pobreza en Argentina el segundo semestre de 2018 el número de personas pobres creció al 32%, frente al 25,7% del mismo período del 2017, fue generando que en Argentina en 2019, hayan 14,3 millones de personas en situación de pobreza, casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. Es de esperar que sucederá en la elección, pero sin duda la situación, es preocupante: ¿Cuáles son las lecciones que dejan el ciclo Kirchner-Macri? Un país dividido cruelmente en dos mitades. La polarización, en dos grandes bloques electorales, que no sólo es nociva para cualquier noción de país; también resulta letal para cualquier proyecto de Gobierno. El kirchnerismo en esta pasada tuvo más astucia para polarizar que la administración de Macri pero también más habilidad de unirse para enfrentar a Macri, lo cual le urge a Argentina. Macri por su parte además deberá responder por una gestión que resulta desastrosa para amplios sectores sociales y el error fundamental de no haber hecho un claro balance del país que recibió y de sus posibilidades de enfrentar el desafío de ser presidente. Tal vez por nuestra influencia Española como pueblo chileno somos aficionados a utilizar dichos en nuestra conversación. Es claramente nuestra herencia hispánica, que hace que los dichos nos sean populares y de uso constante. La gran mayoría de los españoles conquistadores que llegaron a Chile eran personas de escasa cultura y escolaridad, sin embargo, de algún modo eran sabios en manejar sus relaciones y lidiar con el entorno. En un dicho popular, esas sentencias llenas de verdad, recuerdos, y sugerencias prácticas en buen chileno a Macri “le quedó grande el poncho”

Rodolfo Saldivia Lillo

Abogado