Sobre la Universidad de Talca y su Rector

Señor Director:

Sin entrar en el detalle de las aseveraciones contenidas acerca de la Universidad de Talca y de su Rector en la nota publicada con fecha 14.08.19 por el periódico que Ud. dirige, quisiera manifestar a Ud. y a todos sus lectores que llama poderosamente la atención el tono sesgado y parcial de la misma. El que una empresa “seria” como la que Usted dirige se haga eco de una sostenida campaña de desprestigio institucional que nace sólo del resentimiento y de la frustración personal de un pequeño grupo de académicos y ex académicos cuya visión obsoleta de Universidad ha logrado una muy baja adhesión en las últimas cuatro elecciones de Rector, no deja de ser decepcionante. Somos muchos los académicos, profesionales, administrativos, estudiantes y ex-alumnos que orgullosos hemos trabajado durante años en el ambicioso proyecto de construir una gran Universidad para la Región del Maule y para el país. La evidencia de que lo estamos logrando es avasalladora. No será eso lo que genera la animadversión de quienes con su mala leche tratan por todos los medios de enlodar la imagen de nuestras autoridades y de nuestra Universidad?

Yerko Moreno Simunovic

Profesor Titular

Universidad de Talca