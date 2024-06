Señor director:

A raíz del reciente Día del Padre, es importante reflexionar sobre el rol fundamental que los padres tienen en la crianza y el bienestar de sus hijos e hijas. La pandemia del COVID-19 ha resaltado muchas desigualdades estructurales en nuestra sociedad, y una de las más significativas es la distribución del trabajo no remunerado, específicamente los cuidados de niños, niñas y adolescentes. A medida que superamos los desafíos de la pandemia, es crucial que la responsabilidad de criar no recaiga únicamente en las madres, sino que los padres también participen activamente en este proceso.

Nuestros estudios (Pérez et al, 2018, 2021a, 2021b, 2023) reflejan que, a pesar de los cambios socioculturales y económicos, muchas familias aún se adhieren a roles tradicionales de género, donde la madre es la principal cuidadora y el padre el proveedor. Esta dinámica no solo perpetúa inequidades, sino que también genera una gran presión física y emocional en las mujeres y económica sobre los hombres, que a menudo se traduce en malestar, síntomas depresivos, burn-out parental (Panesso et al., 2022), entre otros lo que repercute en sus hijos e hijas (Woine et al, 2024; Piraino et al, 2024). Compartir estas tareas y apoyarse mutuamente, es decir, ejercer una coparentalidad efectiva y satisfactoria, no solo beneficia el desarrollo y la salud mental infantil, sino que también enriquece la relación de pareja y actúa como un elemento protector para el bienestar familiar.

Es imperativo avanzar hacia una verdadera corresponsabilidad en la crianza, apoyada por legislaciones y programas que faciliten y promuevan el involucramiento paterno. Como sociedad, debemos promover políticas públicas y condiciones laborales que favorezcan una coparentalidad más equitativa y reflexiva. Es necesario fomentar el diálogo y los acuerdos en las parejas para que las decisiones familiares se tomen de manera conjunta, considerando las perspectivas de todos los miembros.

Josefina Escobar, Carolina Panesso, Francisca Pérez, Teresa Ropert, Valentina Vallejo.

Equipo de Parentalidades, Cuidados e Infancias

Escuela de Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez