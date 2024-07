Noción de patria

Señor director:

Cada fin de semana me levanto temprano para llevar a mi hijo de 12 años a campeonatos o partidos amistosos. Es necesario armarse de valor para dejar atrás la pereza matutina y prepararse para salir con frío o calor.

El último domingo le tocó jugar con los niños de un barrio que se notaba que habían entrenado mucho por la cantidad de gente que fue a verlos, por los pompones, por los gritos, por el compañerismo de los papás. Por curiosidad me fui a sentar a esa barra blanquiceleste que emanaba energía linda. Al primer gol, una de las mamás me abrazó emocionada. Me quedé pensando en la manera en que hacemos propios a los nuestros: trabajando para procurarles la dicha, celebrando sus triunfos, acompañando sus pérdidas. Es esa manera de ser humanos que se parece tanto a ser familia.

La encuesta CADEM que se lanzó esta semana acerca de lo que sentimos por las personas que viven en la calle muestra un país sensible, que es consciente de ellas, que se emociona, se entristece a veces, los ignora otras, le da rabia. Tiene opinión y le importa. Es como si el país recordara que los 40 mil sintecho fueron alguna vez de nuestro mismo equipo, que jugaban juntos en la misma cancha. Antes de que se termine el invierno le invito a revisar este estudio a ver si juntos se nos ocurre cómo terminar con la situación de calle.

Karinna Soto Abarca

Directora Ejecutiva

Juntos en la Calle