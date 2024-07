Más viejo que el hilo negro

Señor director:

Las recientes declaraciones del director del SII, Javier Etcheverry, dan cuenta que en la vida las cosas muchas veces son más simples de lo que parecen. Y es que es una obviedad que en la discusión tributaria lo relevante es bajar la evasión y no hincarle el diente a quienes pagan sus impuestos en forma y fondo. Hemos vivido una ola de proyectos y reformas tributarias desde el 2012 con resultados muy deficientes según lo esperado. Es bueno recordar que el Estado no genera riqueza, sino que gasta, y para ello necesita recaudar. Entonces, ¿no será mejor fiscalizar las actividades económicas informales? ¿Fomentar la inversión más que generar más impuestos? ¿capacitar efectivamente a los funcionarios del SII para que puedan fiscalizar oportunamente? ¿prepararse para una fiscalización usando tecnología efectiva? La elusión y evasión se han convertido en el último tiempo en el deporte nacional, pero para poder contrarrestar sus efectos hay que capacitarse, ya no es efectiva la forma de fiscalizar que se utilizaba hace 15 años o más. Lo central de cualquier discusión tributaria es aumentar la recaudación, pero no aumentando los impuestos como señalan, sin cansancio, muchos personeros del Poder Ejecutivo y Parlamentario.

Roberto Carvajal

Director carrera Contador Auditor UNAB