Huachipato: destrucción creadora

Señor director:

¿Cuál es el problema con Huachipato? Ya no se trata de si la empresa estaba operando bajo el punto de equilibrio, de si las salvaguardas procedían, del dumping del acero chino o de la incapacidad de dos empresas, según el ministro de Economía. El problema es de gestión. ¿Qué hacemos ahora? Allí va la punta de la cadena de problemas y es la que interesa; el resto es pasado e irremediable. El cierre detonará una dificultad para la que nadie estaba preparado. El origen de Huachipato fue una decisión de política económica que se justificó en el pasado y que implicó que se construyera en esta geografía un asentamiento humano con personas que desarrollaron proyectos de vida a partir del trabajo que allí hubo. Schumpeter desarrolló el concepto de destrucción creadora como una vorágine a comienzos de los años cuarenta, partiendo de las ideas de Marx, argumentando que sería el fin del capitalismo. Al parecer se equivocó en la conclusión, pero no en el hecho de la dinámica inevitable. El problema ahora con Huachipato es ¿qué podremos hacer para que no sea una caricatura como la de Enacar?

Víctor Valenzuela

Académico FEN UNAB