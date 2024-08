Ipsos: 50% de los encuestados no conoce el concepto de sostenibilidad

Señor director:

Hace unos días su medio publicó que, de acuerdo con el Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2024 de Ipsos, un 50% de los encuestados no conoce el concepto de sostenibilidad y que apenas un 25% de las personas posee una noción parcial respecto al tema y el otro 25% lo reconoce de forma asertiva. Esto, pese a que este tema genera cada vez mayor interés a nivel global.

Las cifras son elocuentes y dan cuenta de una importante brecha. Si bien empresas de todos los sectores están haciendo una gran labor en llevar a cabo una gestión sostenible y responsable – con acciones concretas en inclusión, fomento de la diversidad, cuidado del medioambiente, colaboración y calidad de vida – hay que doblegar esfuerzos para traspasar estos resultados a nuestro entorno, en términos de educación ambiental, social y de gobernanza.

En este punto es clave que quienes lideramos compañías y equipos, tengamos en nuestro ADN los pilares de ESG para ser coherentes en todo nuestro ámbito de acción, y así lograr el desarrollo de culturas organizacionales que fomenten el actuar de forma sostenible, en todos los estamentos de las empresas. Y no limitar esto a nuestro alcance interno, sino que buscar espacios de colaboración entre empresas, con clientes, mundo público, ONGs, etc. Puede sonar a discurso, pero hoy es más real que nunca: si no somos nosotros los que aceleramos estas conductas y cultura, no tendremos a futuro un entorno que nos dé la posibilidad de seguir haciendo la labor que hoy desempeñamos.

Adolfo Cuenca

CEO NTT DATA Chile