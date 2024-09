Empeoramiento de la calidad de vida en Chillán

Señor Director:

El reciente Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) publicado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, revela un preocupante retroceso en la calidad de vida de 19 comunas del país durante 2023, incluyendo a Chillán. Este estudio evaluó 44 variables agrupadas en seis dimensiones, como condiciones laborales, salud y medio ambiente, y conectividad, revelando cuánto influye la gestión municipal en estas áreas.

El informe destaca la significativa incidencia de la gestión municipal en dimensiones clave: 50% en vivienda y entorno, 75% en condiciones socioculturales y 31,3% en salud y medio ambiente, entre otros. Estos datos no solo nos alertan sobre los desafíos de nuestra comuna, sino también sobre la urgente necesidad de una administración eficiente y comprometida.

Es imperativo que las autoridades locales asuman un rol más activo y estratégico en la planificación y ejecución de políticas públicas que realmente impacten en mejorar la calidad de vida de los vecinos. No podemos conformarnos con estos índices negativos; la ciudadanía merece un Chillán que avance y no retroceda. La mejora en nuestra calidad de vida debe ser una prioridad y no un anhelo lejano.

Atentamente,

César Guzmán G.