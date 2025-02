Sr. director:

Desde niños nos enseñan que los sentidos son cinco: vista, gusto, olfato, oído y tacto. Ellos nos ayudan a comprender nuestro entorno, nos alejan de peligros y nos acercan a lo que nos hace sentir bien. Con el paso de los años, estos sentidos maduran y “aprenden”, pero, en muchos casos, atrofiamos un sentido fundamental que también debe desarrollarse: El SENTIDO COMÚN.

El sentido común nos dice que no debemos botar basura en las calles o canales, incluidas las colillas de cigarro. Nos advierte que no es correcto cruzar la calle ni detener la locomoción colectiva en cualquier parte. Nos recuerda la importancia de ceder el asiento en el transporte público, respetar las leyes del tránsito —como no usar el teléfono mientras se conduce— y recoger los desechos de nuestras mascotas cuando las sacamos a pasear.

El sentido común también nos dice que no debemos poner música a un volumen excesivo, encender fogatas en áreas de riesgo de incendios forestales ni mutilar árboles. En definitiva, se resume en buenas conductas sociales y ambientales. Si no se enseña en casa, debe inculcarse en las aulas desde la infancia, ya que, al igual que los otros sentidos, el sentido común debe desarrollarse y fortalecerse con los años.

Christian Vidal Paiva

Ingeniero Forestal

Presidente Grupo de Acción Forestal