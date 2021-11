Chile resiliente al clima

Respecto a la gestión ambiental de Chile durante los últimos cuatro años, me gustaría destacar con orgullo que por estos días nuestro país es el primero de Latinoamérica y uno de los 33 países de los 138 países del mundo firmantes del Acuerdo de París, en entregar una Estrategia Climática de Largo Plazo en la COP 26 en Glasgow, comprometiéndonos como nación con la carbono neutralidad a más tardar el 2050 y la resiliencia climática.

Hemos trabajado intensamente, de forma transversal con varios actores de la sociedad civil, y el mundo de la ciencia para empujar una estrategia que pone como foco la resiliencia climática, estableciéndose 407 metas sectoriales concretas de emisiones de carbono al 2030, asociadas también a la urgente aprobación que requerimos del proyecto de ley marco de cambio climático, para cumplir la meta de carbono neutralidad a más tardar el 2050.

Podemos decir con orgullo que hemos sido ejemplo para el mundo -aun cuando varios tengan miopía para reconocerlo- y vamos avanzando, firmes y decididos, en hacernos cargo del Cambio Climático.

Al 2025, por ejemplo, nos proponemos establecer un eco-etiquetado de reciclabilidad obligatorio o que el 100% de las áreas marinas protegidas antes del 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030, destacan metas como que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables; se implementen flotas cero emisión en la gran minería o que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios.

Entregamos, también, en abril de 2020 una NDC que compromete un presupuesto nacional de emisiones de carbono máximo para el periodo 2020-2030 de 1.100 millones toneladas de carbono y hemos empujado la Alianza de Ambición Climática por la carbono neutralidad para sumar organizaciones de todo tipo en sus compromisos de ser carbono neutrales.

En conjunto con el trabajo de Reino Unido, se ha destacado internacionalmente la labor de nuestro High-level Climate Action Champion de Chile; Gonzalo Muñoz, en las campañas Race to Zero y Race To Resilience que han sumado más de 7.000 instituciones comprometidas con un plan concreto, metas y acciones específicas basadas en la ciencia.

Entregamos la presidencia de Chile en la COP con la frente en alto, destacando el liderazgo de la Ministra Carolina Schmidt, reconociendo con firmeza que los criterios de la ciencia en cambio climático no son negociables, y son la base de la toma de decisiones de esta transformación, que en Chile hemos asumido con convicción, pero que debe ser global.

Desde el extremo sur del planeta, podemos decir con orgullo que hemos sido ejemplo para el mundo -aun cuando varios tengan miopía para reconocerlo- y vamos avanzando, firmes y decididos, en hacernos cargo del Cambio Climático, para que Chile sea, verdaderamente, un país resiliente al clima.