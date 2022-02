Responsabilidad republicana

En los últimos días, hemos podido vislumbrar algunos pormenores del próximo cambio de mando, hito reconocido internacionalmente por su carácter republicano. Como en ocasiones anteriores, el próximo 11 de marzo, en el salón de honor del Congreso Nacional, el Mandatario tendrá que entregar la banda presidencial a un nuevo líder que representa a otro sector político.

El tiempo y la historia detallará la huella que el saliente presidente, Sebastián Piñera, dejará como marca en su segundo período a cargo de la nación. En lo que respecta al inicio del mandato del Presidente electo Gabriel Boric, me gustaría plantear la siguiente interrogante: ¿qué tan duro y complejo será la llamada “instalación” del nuevo gobierno del pacto Apruebo Dignidad?

Los Ministros y Subsecretarios ya están designados, sólo falta conocer a los encargados de componer el Gobierno en las regiones, y cuáles serán sus perfiles de cara a este nuevo ciclo político. Yo sólo tengo deseos de éxito, porque aunque suene cliché, si al Presidente y a su Gobierno le va bien, la ciudadanía podrá estar tranquila y sin temores; por esto, se espera que los representantes en el territorio de la administración central, se tomen el menos tiempo posible para acomodarse a sus cargos, y por otro lado, que los sectores más conservadores y reticentes al nuevo gobierno, no comiencen tan pronto con el bombardeo a la nueva gestión.

Frente a lo anterior, será crucial el funcionamiento del Congreso Nacional y el comportamiento de las y los parlamentarios en la “puesta en marcha” de la nueva administración, pero también será fundamental lo que haga el grupo de convencionales constituyentes. Ya no estamos en tiempos para gustitos políticos, el clima colectivo les está exigiendo más.

Expertos han señalado que, Chile enfrentará un período económico que limitará obligadamente la inversión y el gasto social, lo que puede ocasionar que los ánimos ciudadanos se alteren, promoviendo una profundización de una crisis que despertó con el estallido del 2019 pero que sigue latente, en silencio, pero latente. Es tiempo que, la política y los políticos comiencen a pensar en Chile, y que las diferencias existentes se concentren netamente en el debate de proyectos de ley relevantes para el país, más que en miradas cortoplacistas sin visión de Estado.

El llamado es a que, las y los políticos, en un Congreso que promoverá como nunca el diálogo y la búsqueda de acuerdos, pongan por delante el bien nacional por sobre el interés particular. La transformación social debe ser transversal e involucrar a todos los actores. No repitan los mismos errores que pueden tirar por la borda lo construido con esfuerzo y trabajo. Devuélvanle el prestigio a la política, no creo que sea tan difícil.