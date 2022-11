¿Cómo tratas a tus trabajadores?

Fue un comentario nada más en contra de lo que considero es la forma en la que uno puede obtener lo mejor de las personas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Y quiero dejar en claro, no pasa en todas y lo que relatare es una situación real con un cliente Pyme que no es de Chile.

Nunca encontré en un libro que diga semejanza tontera, algo así como: “¿Quiere obtener lo mejor de su equipo? Trátelos mal y verá cómo se alinean. ¿Necesita alinear a su equipo? ¿Siente que no hacen caso? Gríteles, págueles tarde y verá cómo se rendirán a sus pies. Y no olvide su cara de enojo, es la solución”.

Muchos dueños o gerentes - sobre todo Pymes - no entienden que las personas necesitan el trabajo, necesitan llevar comida a casa, educar niños y cumplir con responsabilidades económicas. Toleran lo que llamo el maltrato por necesidad. Muchos dirán: “Pero no tienen por qué aguantar eso”; “Por qué no renuncia”, etc., la verdad es que quizás aquellas personas se sienten inseguras o quizás aceptan ciertas cosas por el “sueldo”. Podemos estar o no de acuerdo con ello, pero es una realidad.

Ahora, cuando uno indaga acerca del “dicho” las razones son muchas. “No sirve”, “No hace bien el trabajo”, “hay que repetirlo todo 10 veces”, “Todo lo hace mal” y otras que no replicaré porque son irreproducibles.

Hace falta entender que las personas no renuncian a las empresas, renuncian a los malos jefes. Es importante trabajar en la cultura de la empresa, en generar espacios de aprendizaje, de colaboración, de que cometer un error es una oportunidad para mejorar, de empoderar a las personas, de tener más gratitud y de que las personas y equipos entiendan que tienen un rol, funciones y que nada sucederá, si no trabajamos en equipo, con responsabilidad y compromiso.

Ahora, si el jefe está buscando un gerente comercial (ejemplo) y quiere pagar el sueldo mínimo, tampoco así.

Al parecer las empresas - obviamente no todas - suelen contratar, inconscientemente, personas que realmente tienen necesidades. Al parecer hay algún patrón que se repite.