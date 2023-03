Este domingo a las 18:00 albos y azules darán vida a una versión del partido mayor del fútbol chileno. Un partido que siempre genera repercusiones positivas y negativas.

Veamos por el lado de Colo Colo, la presión está en mantener el invicto de 22 años en la cancha de Macul. Nadie quiere pasar a la historia como el cuadro que perdió tan significativo número.

Si bien en lo futbolístico aún la escuadra de Quinteros, no logra los momentos brillantes de la temporada anterior, donde se impusieron sin contrapesos en el torneo, la última victoria le permite llegar con el ánimo de mejor forma para un duelo que tiene mucho simbolismo.

El técnico popular ha tenido que lidiar con muchos problemas en este inicio de temporada, entre las partidas de jugadores claves, lesiones y suspensiones. Aún no logra esa formación estelar soñada, esa que se arma en el cuaderno, esa que tiene once elegidos y sus alternativas. Con las dudas en la zona defensiva, especialmente lo relacionado a la dupla de centrales y el lateral izquierdo. El resto, tal vez es la misma oncena que derrotó a Magallanes y que por ahora solo tiene esa interrogante si es Palacios o Gil, quien asumirá la condición del equipo.

Por el lado de los azules, que vienen mostrando más solidez que el 2022, con una oncena que se va repitiendo fecha a fecha, sin ser un equipo brillante, ya tiene una idea de juego mucho más asentada.

El más probable retorno de Palacios para acompañar a Fernández en ataque, podría ser la única novedad de Pellegrino.

La presencia de Matías Zaldivia le entregó liderazgo y solvencia a la zaga del chuncho.

Claramente será un partido especial para el ex albo, después de siete años jugando en Macul, ahora llegará como un extraño y seguramente será el blanco de la fanaticada más dura de los locales.

Ninguno llega como gran favorito, lo que podría suponer un partido de fuerzas muy equilibradas y donde el factor emocional jugará un rol determinante.

Ambos tienen argumentos de peso para quedarse con esta versión del clásico, salvo que a favor de Colo Colo pesa esa historia o karma, de que los azules no pueden alzar los brazos victoriosos hace 22 años en el Monumental.

Promesa de partido con todos los ingredientes propios de un clásico.

