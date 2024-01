Pablo Zalaquett: el chef de la elite chilena

Según una investigación revelada la semana pasada por Ciper, el ingeniero comercial y exalcalde de La Florida y Santiago tiene un nuevo oficio: reunir a comer en su casa a personas del más alto nivel político del Gobierno con empresarios top. Y, claro, esto con el simple ánimo de “ayudar” a acercar posiciones y humanizar a personajes antagónicos, según él. Una especie de conducta altruista o filantrópica. De acuerdo con los privilegiados invitados a sus comidas, “no cobra por ellas”. Tampoco se habla de nada específico: “puras generalidades” y son “fuera de horario laboral” (argumentos dignos de un humorista), por lo que no es necesario registrarlas, lo que exige la Ley del Lobby. Argumentos bastante poco creíbles. Después de la crisis de las facturas falsas, los raspados de olla, el caso Hermosilla, los convenios y otros desastres de nuestra elite política, la verdad es que seguir pensando que la gente es tonta me parece una falta de respeto.

Creo que conocer la posición del otro es sano para los distintos actores de la sociedad que toman decisiones. No veo por qué una empresa no puede presentarle a una autoridad los avances de sus proyectos o, incluso, las dificultades que tiene frente a un ente regulador. Eso no compromete a ninguna de las partes a nada, pero les da la alternativa de ponerse en el lugar del otro. Ningún ministro está obligado a tramitar una ley que perjudique el interés de un sector, pero es válido que sepa las consecuencias y efectos que la ley puede provocar para todos los involucrados. Eso es la democracia. Distinto es cuando se entra a negociar intereses particulares. Para eso está la Ley del Lobby, no para otra cosa.