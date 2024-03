Minería y poder político global: lo que estaba en juego en Toronto

Para entender dónde y cómo se están configurando las relaciones internacionales del futuro, sería importante poner también atención a lo que ocurrió recientemente en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que tuvo lugar en Toronto y se considera el evento minero más grande del mundo. Allí desplegó toda su articulación y peso un mecanismo creado por Estados Unidos, con el nombre de Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), que en solo dos años ha agrupado a un importante conjunto de países para decirles: “Tenemos que asegurarnos de que los ‘minerales críticos’ surjan de una buena política compartida”.

En octubre pasado tuvieron su encuentro en Londres, donde ratificaron que el MSP tiene como objetivo catalizar inversiones de los sectores público y privado para construir cadenas de suministro globales de minerales críticos diversas, seguras y responsables, aprovechando el compromiso del MSP con altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el sector global de minerales.

Para muchos analistas es la respuesta a China y sus proyectos, tanto en América Latina como en África, en inversiones ligadas a yacimientos de litio, cobalto y otros minerales críticos. Al mismo tiempo, es la reacción a lo que muestran las estadísticas hasta ahora, cuando se habla de “tierras raras”, donde están los minerales esenciales para el mundo de la electromovilidad y múltiples otros desarrollos digitales, robóticos y en el espacio. Actualmente, China tiene el 60,6% de tierras raras; Estados Unidos, 15,5; Myanmar, 9,4; Australia, 7,9; Tailandia, 2,2; y otros países, un 3,7% de tales yacimientos.

Esta realidad es la que está en el trasfondo de la PDAC 2024. Por cierto, Chile está allí también. Asistían a la feria la ministra de Minería, Aurora Williams; el director general de ProChile, Ignacio Fernández; Jorge Riesco, presidente de Sonami; Karla Flores, directora de InvestChile; así como Corfo y una amplia delegación que incluyó a nueve ejecutivas ligadas a empresas de servicios mineros. Chile concurrió allí porque destaca por sus recursos en cobre y litio y, como dice la ministra Williams, “somos el primer destino latinoamericano para la inversión en exploración y cuarto del mundo tras Canadá, Australia y Estados Unidos, lo que da cuenta de la consolidación de una minería, más que centenaria, que puede dar una trazabilidad respecto de temas relevantes como los equilibrios medioambientales y sociales”.

Es lógico que la voz cantante en una feria mundial como esta la llevara la ministra de Minería de Chile, pero en el caso de Estados Unidos el tema lo impulsa el Departamento de Estado. Por eso, no es tema menor que cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, se encontró con el Presidente Milei, le señaló que Estados Unidos estaba listo para invertir en “el noroeste argentino” si así se daban las oportunidades y que ello venía con el respaldo del Minerals Security Partnership (MSP).

Fue en junio de 2022 cuando se anunció oficialmente en Toronto, Canadá. A Estados Unidos se unieron Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, la República de Corea, Suecia, el Reino Unido y la Comisión Europea, como miembros fundadores de esta nueva y ambiciosa iniciativa para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos. Desde el Gobierno de Biden, el operador político y promotor de la entidad es el subsecretario en el Departamento de Estado, José W. Fernández.

En septiembre de 2022, Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado Antony Blinken y la presidenta del Export Import Bank of the US (EXIM), Reta Jo Lewis, organizó un evento ministerial de alto nivel para promover la MSP, convocando a socios y autoridades clave, así como a países ricos en minerales para discutir prioridades, desafíos y oportunidades en la minería, además del procesamiento y “el reciclaje responsable de minerales críticos”. La reunión se celebró en Nueva York al margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

Los socios del MSP que participaron en la reunión incluyeron a Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Japón, la República de Corea, Noruega, Suecia, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea, pero también se invitó a asistir a otros países donde hay intereses inmediatos del grupo: Argentina, Brasil, la República Democrática del Congo, Mongolia, Mozambique, Namibia, Tanzania y Zambia.

Fue precisamente el subsecretario Fernández quien, a comienzos de mayo 2023, convocó una discusión en línea con la secretaria de Minería de Argentina de entonces, María Fernanda Ávila, para explicar los objetivos de la MSP y las vías para catalizar la inversión pública y privada en cadenas de suministro de minerales críticos a nivel mundial. Esta reunión sirvió para familiarizar a los socios del MSP y al sector privado con el sector crítico de minerales de Argentina y los proyectos de potencial interés para inversión y apoyo. No hubo mayores avances hacia compromisos concretos, con una Argentina en medio de la campaña presidencial.

Sin embargo, el Departamento de Estado, al informar sobre ese encuentro, dijo: “Compromisos como estos ayudan a promover la transición a la energía limpia, movilizando aún más recursos para diversificar las cadenas de suministro de minerales y promoviendo la prioridad de la Administración Biden de colaboración regional para asegurar minerales responsables y sostenibles”. Lo de Blinken con Milei demostró que el objetivo es revivir esa política con celeridad.

A la PDAC 2024, Argentina concurrió con un pabellón, con una importante presencia de autoridades mineras provinciales. Catamarca, Jujuy y otras estuvieron allí con el apoyo de la Secretaría de Minería de la Nación, para mostrar catálogos de proyectos, catastros mineros, información geológica y videos institucionales. Son actividades que –según información entregada por fuentes cercanas a esa secretaría de Gobierno– Argentina buscará mostrar para evidenciar que no es solo un país de ganadería y producción agrícola, sino que también ha despertado la minería argentina con grandes oportunidades.

Un analista internacional nos comenta, desde Buenos Aires, que con actores concretos y posibilidades específicas, Argentina busca demostrar que su minería ha entrado a una nueva etapa y que, al mismo tiempo, son conscientes de que eso trae presiones relacionadas con las tensiones globales entre Estados Unidos y China.

Minerales críticos y quehacer diplomático se han convertido en un eje fuerte dentro del Departamento de Estado en EE.UU. y cabe pensar en lo que ello significa para el mundo y, por cierto, también para un país minero como Chile, cuyo principal cliente comercial en cobre y litio es China. Una de las fuentes consultadas señala que Estados Unidos, por vía de MSP, busca crear una gran coordinación internacional en torno de la minería y sus recursos de minerales críticos, señalando que en ello no solo participan países de desarrollo alto, sino también –como declaró el subsecretario Fernández– países pertenecientes al “Grupo de los 77”.

Un ejemplo de ello fue la reunión organizada en Sudáfrica, el 7 de febrero de 2023, donde los socios del MSP acordaron principios rectores sobre cómo el MSP desarrollará proyectos en todo el mundo con valor agregado local, sostenibilidad y altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al frente y al centro. Allí el subsecretario José W. Fernández se reunió con socios del MSP y países ricos en minerales al margen de la conferencia Mining Indaba en Sudáfrica, para discutir cómo el MSP puede trabajar con los países africanos y asegurarse de que el crecimiento de la cadena de suministro de minerales críticos beneficie a todos. Entre los países que asistieron, no pertenecientes a la MSP, se encontraban Angola, Botswana, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia.

Son referencias como estas las que nos señalan la trascendencia de ese gran evento minero, el PDAC 2024, no solo para el futuro de la minería en el mundo, sino para el reordenamiento internacional por lograr. La multilateralidad, las relaciones internacionales o los acuerdos en agrupaciones nuevas de países están recién emergiendo.