El derecho humano al agua sigue siendo una deuda

Me tocó hablar sobre el modelo chileno de gestión hídrica en la Conferencia Mundial del Agua, organizada por Naciones Unidas el 22 de marzo del año 2023, cuya convocatoria no se hacía desde hace casi 50 años, medio siglo sin que los países se reunieran formalmente a dialogar, analizar y proyectar el futuro del agua dulce, sus controversias y desafíos globales. La situación ya no se puede seguir invisibilizando del debate público: los pueblos y las diversas especies se están quedando sin agua.