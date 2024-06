La búsqueda del voto de izquierda por el Municipio de Santiago

En el próximo mes de octubre se realizarán elecciones municipales y de gobiernos regionales a lo largo de todo el país. Al igual que en 2021, tales comicios tendrán las características de “megaelección”, dado que la ciudadanía tendrá que escoger gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Se trata, además, del primer hito eleccionario posterior al fallido proceso constitucional, finalizado con el plebiscito de diciembre de 2023.

En el intertanto, se han producido significativos cambios en el escenario político electoral: emergencia de nuevos actores políticos; escisión de otros prexistentes; advenimiento del voto obligatorio, diversidad de criterios y fórmulas para la definición de las candidaturas, entre otros. El nuevo escenario marcado por la obligatoriedad del voto, establecido para el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, acentúa la necesidad -ya previamente existente- de conocer y segmentar las características del electorado al que se busca congregar en las urnas. Con mayor razón, al tener en cuenta los abruptos cambios en el signo ideológico de los resultados de las elecciones celebradas entre los años 2020 y 2023, y en consecuencia, la incertidumbre sobre el comportamiento del electorado en los subsiguientes procesos de votación.

Todo sector político que se presenta a un proceso electoral cuenta, en mayor o menor medida, con una base de apoyo estable que constituye el piso básico de su expectativa de votación. El arte de toda campaña política puede consistir en retener a la base de apoyo electoral, a la vez que captar preferencias de otro perfil de electores: indecisos, abstencionistas, flotantes, etc. Con miras a estos fines, cobran cada vez mayor relevancia medios otrora no convencionales, como son campañas por redes sociales y medios de comunicación, los cuales, sin embargo, de momento no han logrado reemplazar el rol que atañe al despliegue territorial de campaña. Como es lógico suponer, una campaña territorial ha de verse potenciada en la medida que se logre localizar, vía georreferenciación, a los sectores con mayor presencia de electores que componen la base de apoyo electoral.

Veamos el caso de la izquierda y centroizquierda en el país, y luego en la comuna de Santiago en la que, una vez más, se librará la “madre de todas las batallas”, desde el punto de vista electoral. Cabe agregar, además, que desde fines de los años noventa, el Municipio de Santiago se ha caracterizado por su permanente alternancia en la alcaldía entre una elección y otra. Desde esa fecha, hasta hoy, ningún alcalde o alcaldesa ha sido reelecto en dicho Municipio. Llamamos aquí “votante estable” de izquierda/centroizquierda a quienes en la elección de Consejeros Constitucionales de 2023 se inclinaron por candidaturas de “Unidad para Chile” (PC, FA, PS y PL) o “Todo por Chile” (PPD, PR y PDC), y luego, en el plebiscito desalida, del mes de diciembre, sufragaron por la opción “En contra”. Para inferir la proporción del electorado que pertenece a esta categoría utilizamos métodos de estimación con datos agregados (en particular, el algoritomo “ei.MD.Bayes” disponible en el software libre R) a nivel de locales-mesas de votación provistos por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). El resultado obtenido es que el 21,8% del electorado nacional es un votante estable de izquierda / centroizquierda.

La proporción de votantes pertenecientes a esta categoría es mayor en la Región Metropolitana que en el resto del país. El siguiente gráfico muestra la distribución de este perfil de votantes en las diferentes comunas de la región. Lideran en este ítem, superando el 30%, las comunas de Ñuñoa, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y Macul. En el otro extremo, las comunas con menor presencia de este perfil son Lo Barnechea, Vitacura –ambas con menos del 10%–, así como Las Condes y Colina.

Gráfico 1

Porcentaje de votante estable Izquierda – Centro Izquierda comunas Región Metropolitana

El mismo tipo de ejercicio se puede realizar a nivel de locales de votación. En las últimas dos elecciones del año 2023, con voto obligatorio vigente, el Servicio Electoral (SERVEL) implementó una metodología para establecer el local de votación, en término medio, más cercano al sector de residencia de los votantes. Así, obtener una estimación para los locales equivale a obtenerla para el sector residencial en que emplazan. Veamos el caso de la comuna de Santiago. ¿Cómo se distribuye el votante estable de izquierda / centroizquierda en el plano urbano de la comuna?

Los resultados obtenidos muestran mayor presencia de este perfil de votantes en dos sectores de la comuna: centro-oriente (cercano al límite con las comunas de Providencia y Ñuñoa), así como en el sector correspondiente al denominado “barrio universitario” (Toesca/República). La situación contraria se observa en la zona norponiente de la comuna, particularmente en los sectores residenciales colindantes con las comunas vecinas (Independencia y Quinta Normal), así como en el sector centro-sur de la misma. Se trata de un insumo no menor para sectores oficialistas en la búsqueda del voto de izquierda / centroizquierda en la contienda electoral por el Municipio de Santiago.

Gráfico 2

Distribución votante estable Izquierda / Centro Izquierda comuna de Santiago

Sin duda, la “megaelección” del próximo mes de octubre tendrá un enorme impacto, pues permitirá medir la real capacidad de control territorial de los distintos partidos y coaliciones, por el hecho de ser efectuadas con voto obligatorio. En tal sentido, serán de enorme relevancia para las coaliciones y bloques políticos que pretendan proyectar los resultados en aras de un buen desempeño en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2025. En el caso particular de la alianza oficialista, que articula sectores de izquierda y centroizquierda, la obtención de un buen resultado, o al menos que amortice los efectos de la evaluación hacia el gobierno, dependerá de lograr mantener su cohesión.

De acuerdo a los datos presentados en relación a los votantes estables, el oficialismo tiene posibilidades de retener el Municipio de Santiago, si es que persiste la división entre las candidaturas de la derecha, presionadas por el intento de hegemonía de Republicanos y las tensiones producidas al interior de Chile Vamos. Distintas serán las posibilidades para la elección de gobernador, en especial, si se considera lo ocurrido con el PC en las dos últimas semanas, al proponer a Bárbara Figueroa. En efecto, se corren enormes riesgos al pretender desplazar al candidato incumbente, Claudio Orrego, o bien, de transformar la primera vuelta de la elección de gobernador en una suerte de primaria abierta del oficialismo en la Región Metropolitana.