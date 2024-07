Actualización curricular: mejorando la enseñanza del Inglés en la Educación Básica

La enseñanza del inglés ha sido una prioridad nacional en las últimas décadas, con el objetivo de brindar a los estudiantes habilidades comunicativas básicas y fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma. Sin embargo, el currículo actual presenta brechas significativas, especialmente en la continuidad del aprendizaje desde los primeros años escolares hasta la educación media. Además, los programas de formación de profesores de inglés mayoritariamente preparan a docentes solo para la enseñanza media.

Desde 1996, la legislación chilena ha establecido la enseñanza del inglés desde el segundo ciclo de educación básica, y en 2009 se modificó para hacer del inglés una materia obligatoria. Este marco legal ha permitido que un número significativo de escuelas básicas (53% en 2013 y muchas más en 2024) opten por iniciar la enseñanza del inglés desde primero básico, aunque solo es obligatorio a partir de quinto básico. Las escuelas imparten clases de inglés basándose en un currículo sugerido que carece de continuidad y alineación con el resto del plan de estudios.

La implementación de la enseñanza del inglés en la educación básica ha enfrentado numerosos desafíos. Entre ellos, se destaca la falta de materiales educativos apropiados y una formación insuficiente de profesores con conocimientos y habilidades para enseñar de manera efectiva en el primer ciclo de la enseñanza básica.

En este contexto, la enseñanza del inglés en la educación básica en Chile necesita una reforma integral que asegure la continuidad del aprendizaje desde los primeros años escolares y promueva un enfoque intercultural. La propuesta de Actualización Curricular de Mineduc ofrece un marco estructurado y progresivo que facilita esta continuidad, asegurando que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas sólidas y una apreciación por las diversas culturas a lo largo de toda su trayectoria escolar. Esta actualización curricular es un paso en la dirección correcta. La continuidad es esencial para preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, brindándoles las herramientas necesarias para comunicarse eficazmente y valorar la diversidad cultural.

La Actualización Curricular propone una organización en dos ejes fundamentales: comunicación oral y comunicación escrita. Estos ejes permiten articular, generar y desarrollar espacios comunicativos donde los estudiantes pueden utilizar el idioma interactuando, recibiendo y emitiendo mensajes de acuerdo con su nivel y contexto. Esta integración de habilidades es crucial para un aprendizaje efectivo y continuo del inglés.

En el primer ciclo de enseñanza básica, la propuesta de Actualización Curricular enfatiza un carácter exploratorio del aprendizaje a través del juego y otras actividades lúdicas. Este enfoque no solo facilita un acercamiento natural y espontáneo al idioma inglés, sino que también establece una articulación con la educación parvularia, promoviendo una transición suave y progresiva en el desarrollo de las competencias comunicativas. La propuesta destaca la importancia de iniciar el aprendizaje del inglés desde primero básico, asegurando una base sólida que se fortalecerá en los niveles posteriores.

No se puede tapar el sol con un dedo; es necesario formar a profesores con conocimientos profundos sobre las infancias y con didácticas adecuadas para la enseñanza del inglés en el primer ciclo. Los docentes deben estar preparados para utilizar metodologías activas y participativas que se adapten a las necesidades y contextos de los estudiantes, asegurando así una enseñanza de calidad desde los primeros años.

La Actualización Curricular es un paso crucial para mejorar la enseñanza del inglés en la educación básica en Chile. Al adoptar un enfoque intercultural y garantizar una trayectoria escolar continua, esta propuesta no solo tiene el potencial de enriquecer el aprendizaje del inglés, sino que también puede contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes.

