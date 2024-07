A nivel mundial los accidentes y el suicidio son las causas de muerte mas frecuentes durante la adolescencia, en Chile también lo son. En relación a la ideación y a la conducta suicida existe poca información, supuestos falsos o erróneos. Sabemos que la ideación, como la conducta suicida son procesos multi determinados y que así como hay factores de riesgo también hay factores de protección, sobre los que se puede intervenir precozmente y evitar la muerte por suicidio de un/una adolescente.

El Comité para la Infancia y la Adolescencia de la Asociación Psicoanalítica Chilena, ofrecerá un seminario online dirigido principalmente a directivos y profesores de establecimientos educacionales titulado: “Suicidio adolescente: una mirada psicoanalítica”, en el que se abordarán características del proceso adolescente para conocer y reflexionar con los educadores y profesionales de la salud mental, las vicisitudes de la travesía del desarrollo psicosexual, adolescente, y así poder prevenir el riesgo suicida.

La adolescencia es una etapa del ciclo vital que se caracteriza por cambios significativos tanto en el cuerpo como en la mente, lo que la hace especialmente trascendente. Las tareas principales de esta etapa son la integración de la identidad, la salida de la familia e inserción en el grupo de pares. Descubren la intimidad en las relaciones interpersonales, la exploración de la sexualidad, del amor romántico, de intereses culturales, sociales y deportivos. El mundo entero despierta su curiosidad e interés, muy facilitado hoy por el avance de la tecnología, en la cual la mayoría de los adolescentes son expertos.

La magnitud e intensidad de los cambios hace de la adolescencia una etapa vulnerable especialmente en relación a sus estados emocionales. Pueden sentirse invadidos de sentimientos positivos “siento mi cuerpo sexualmente atractivo” o “soy autónoma/autónomo”. En otros momentos esto se invierte y se sienten presas/os de una avalancha de sentimientos negativos “me asusta la vida social y sus desafíos”o “no crezco ni soy atractivo como mis pares” o “me siento perdido, no se que me gusta como vocación” o “soy rechazado, no tengo amigos, me siento solo”

Estas dinámicas determinan una demanda de contención emocional hacia sus adultos significativos, familiares, profesores y/o sus pares. Cuando estas demandas no son satisfechas por el medio en que el adolescente transita, existe el riesgo de que busque aplacarlas con el uso de juegos electrónicos o consumo de alcohol y/o drogas, lo que puede llevarlo al abuso y posterior adicción de la que es difícil retornar sin ayuda.

En el curso de la adolescencia pueden aparecer enfermedades mentales como Psicosis, Trastornos del ánimo, autolesiones, etc. Estos cuadros, con frecuencia, se acompañan de ansiedades profundas e intensas que los jóvenes no pueden aliviar ni tolerar, lo que podría desencadenar la aparición de ideación suicida como única salida. De ahí al acto suicida, el tiempo puede ser corto.

En todo el mundo la pandemia afectó profundamente a la población adolescente. Esa experiencia ha motivado la consulta al especialista, que ha sido vital para la prevención de síntomas que podrían conducir al suicidio.