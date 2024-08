Consideraciones generales para una estrategia de seguridad pública para el país

A modo de ejemplo, la encuesta de AthenaLab 2024 reflejó que, en materia de percepción, los ciudadanos (9,5 de cada 10 chilenos) señalan que la principal amenaza —para nuestro país— es el narcotráfico y el accionar del crimen organizado. En los últimos años este fenómeno se ha ampliado y diversificado a tal punto que nuestro Estado —en la práctica— no está ejerciendo una soberanía efectiva en algunos puntos de su territorio en donde las bandas criminales no solo le han disputado dicha soberanía, sino que la han consolidado.

Existe un claro consenso en que el principal problema de seguridad que vive nuestro país, a la fecha, es el accionar de los grupos del crimen organizado, los cuales han generado un nivel de violencia que no tiene parangón en el país.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que la última ratio de un Estado es el bien común, expresado en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Lo anterior es de plena responsabilidad del poder político de turno que se hace cargo de la conducción del Estado. En consecuencia, si no se es capaz de otorgar un adecuado grado de seguridad, desarrollo y bienestar, no se estaría cumpliendo el principal mandato por el cual los ciudadanos hemos cedido nuestra soberanía a esta forma de organización política. Es la seguridad uno de los elementos clave para impulsar el desarrollo y el ansiado bienestar de nuestros ciudadanos, asuntos que el contrato social no estaría satisfaciendo, pues hoy la seguridad es el ámbito más afectado y en crisis.