La diversidad en la salud cerebral

Imagina un mundo donde cada mente es una obra única, moldeada por una variedad de experiencias, entornos y herencias genéticas. Este mosaico de diversidad cerebral no solo es fascinante; es esencial para entender cómo envejecemos y enfrentamos enfermedades mentales y neurodegenerativas. En Latinoamérica, la diversidad no es solo una característica, es una realidad fundamental. Esta región, con sus marcadas desigualdades y desafíos sociales, ofrece una oportunidad única para investigar cómo factores como el género, la edad, el estado socioeconómico y los antecedentes genéticos influyen en nuestra salud cerebral. Por ejemplo, en Chile, estudios recientes muestran que la incidencia de enfermedades neurodegenerativas es significativamente mayor en comunidades con menores recursos.

En el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos comprometidos con desentrañar estos aspectos. Utilizando técnicas avanzadas de electroencefalografía (EEG), hemos medido la actividad cerebral en estado de reposo en una amplia gama de participantes. Los resultados muestran que la dinámica cerebral está modulada por diferencias individuales, influenciadas principalmente por la edad y la cognición. Estos hallazgos indican que para entender realmente la salud cerebral, debemos considerar la variabilidad individual y la diversidad en contextos globales. Esta perspectiva enriquecerá nuestro conocimiento científico y permitirá desarrollar tratamientos más precisos y personalizados—imagine poder predecir y prevenir la enfermedad de Alzheimer basándonos en un simple análisis de EEG personalizado a su perfil demográfico y cognitivo.

Nuestra investigación subraya la importancia de explorar de manera integral la interrelación entre factores demográficos, habilidades cognitivas y señales cerebrales. Utilizando técnicas accesibles y escalables como el EEG, podemos desafiar las interpretaciones tradicionales y avanzar hacia una medicina más personalizada. Es un llamado a la acción para investigadores, médicos y responsables políticos a adoptar enfoques más inclusivos y diversos en la investigación de la salud cerebral.

En BrainLat, estamos en la vanguardia de este campo. Nuestro compromiso es avanzar en la investigación de la salud cerebral en diversos contextos, con la convicción de que nuestro trabajo puede llevar a soluciones innovadoras para las desigualdades en salud.

Para aquellos interesados en profundizar más, el artículo completo está disponible en la revista NeuroImage bajo el título “Brain health in diverse settings: How age, demographics and cognition shape brain function”.