Chile vuelve a estar en una situación sumamente compleja de cara a la clasificación al próximo Mundial. Jugadas siete fechas, de un máximo posible de 21 puntos, La Roja suma tan solo 5 unidades. Un rendimiento que no supera el 25%.

El próximo rival será Bolivia en Santiago, y no hay margen para el error. No se puede dejar más puntos de local, de lo contrario, se viene la noche completa. Pero ¿cuáles son los siete pecados capitales de la Roja?

1. Mala dirección del fútbol chileno, con la mesa de Pablo Milad y el Consejo de Presidentes, que son los responsables de no generar políticas deportivas para el desarrollo y crecimiento de la actividad. La Conmebol hace lo que quiere con las designaciones arbitrales y sanciones para nuestro país. Y el silencio reina en Quilín. La salida de Berizzo debió ser antes.

2. Se va acabando el crédito de Gareca. El técnico llegó como un nombre absolutamente respaldado. Nadie lo cuestionaba y en la Copa América tenía una chance de mostrar lo que pretendía con el equipo. Chile no ganó y no convirtió. Se fue eliminado en primera fase. Y en el debut por las Clasificatorias el equipo del Tigre dejó una sensación muy amarga y decepcionante. Su forma esquemática de jugar (4-2-3-1 o 4-4-2) por ahora no surte efecto.

3. No hay mucho donde elegir. Eso es una realidad terrible, donde la responsabilidad viene de mucho antes. Todos los técnicos que pasaron por la Roja post Sampaoli han estrujado al máximo a la mayoría de los jugadores de la generación dorada. No se trabajó jamás en el recambio como corresponde y hoy y antes se pagan esas consecuencias.

4. Futbolistas chilenos en ligas de menor orden. Es cosa de revisar dónde están militando los jugadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, en relación con los nuestros que están en equipos y ligas de menor orden. Jerarquía nos falta.

5. No tenemos gol. No hay en Chile hoy un jugador que pueda definir y marcar goles. El registro es tan pobre, que los últimos dos goles oficiales, la Roja los marcó el 10 de octubre de 2023 en la victoria ante Perú. La anemia es total y no hay por dónde encontrar ese iluminado que pueda aprovechar las pocas oportunidades de gol que se genera la escuadra.

6. Hinchas que generan problemas. Para Francia 98, la Marea Roja era el jugador número 12. La localía en el Nacional se hacía sentir. Hoy el público que va a ver a la Roja genera más bien sanciones con cánticos racistas. Siempre castigados y jugando con menos aforo del posible.

7. Medio local pobre. Es cosa de ver nuestra competencia y entender que no hay dónde echar mano.