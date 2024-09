Morir con las botas puestas (o el peligroso efecto Chadwick sobre Matthei)

Pareciera ser que los partidos de Chilevamos no tienen profesionales dedicados a gestionar situaciones de crisis o, la verdad, están dispuestos a morir con las botas puestas y poner las manos al fuego por uno de los suyos. También nos indica que en Renovación Nacional y Evópoli no temen a sacrificar su capital político reputacional con tal de proteger la imagen de Andrés Chadwick. Pero, ¿por qué esta apuesta tan riesgosa a poco más de un mes de las elecciones municipales y de gobernadores?

Sin embargo, el jefe de la bancada de diputado de la UDI, Gustavo Benavente, además de repetir el discurso de que ACH “no está siendo investigado por delitos, ni imputado”, ha sido el único en reconocer un tema de fondo. Dijo que “saltarse la fila no es un delito”. A buen entendedor, pocas palabras. Se puede ser éticamente incorrecto, hasta que se compruebe el delito. Se agradece la sinceridad de un dirigente del partido de Av. Suecia.

No cabe duda de que esta defensa corporativa a Chadwick es una apuesta que podría tirar por la borda el plan de la UDI de adelantar la carrera presidencial y posicionar casi dos años antes de la elección a la alcaldesa, un error que repetiría lo sucedido con Joaquín Lavín, quien, a esta misma fecha en 2021, lideraba las encuestas presidenciales.

No es un misterio que la campaña de Evelyn se ha estancado desde hace un par de meses, lo que ya tiene preocupada a la directiva de su partido y también a RN y Evópoli, mientras José Antonio Kast se frota las manos. De ahí que la UDI diseñara la estrategia de sacar al ring a Michelle Bachelet, para poder recuperar competitividad. En eso estaban cuando vino el tsunami Hermosilla. Y sólo un mes antes estuvo rondando el caso Macaya, que pese a no tener responsabilidad personal, expuso al senador y terminó por vincular la condena con una serie de privilegios que lograron irritar a la población.

No tengo dudas que Evelyn debería haber renunciado a la UDI hace rato. Lo he sostenido por meses. Creo que sería algo positivo para ella, no sólo porque podría ampliar su target de electores, sino porque eso le daría una mayor libertad en este tipo de situaciones. Hoy la alcaldesa corre el riesgo de que la posición asumida por el gremialismo le termine rebotando, como una verdadera bomba de racismo, el mismo efecto que ya causó el teléfono de Hermosilla con el exdirector de la PDI y una ministra de la Corte Suprema.