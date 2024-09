Medios de comunicación, casos emblemáticos y aprendizajes en modo COIL

El denominado “caso Hermosilla” o “caso audios”, impone una agenda en los tres poderes del Estado, porque afecta y compromete la legitimidad institucional de los gobiernos de turno, el poder legislativo y el poder judicial en distinta forma e intensidad, donde el abogado Hermosilla actuó para representar a figuras de gobierno, definió el nombramiento de jueces por parte del Senado o la acción de jueces que llegaron a la Corte Suprema por la vía del tráfico de influencias de este operador en la política, tribunales y las finanzas especulativas.

En esta escena, surge el protagonismo del medio de comunicación que filtró el audio y la publicación de los chats de WhatsApp del celular de Hermosilla y de los demás medios que hacen eco, desde sus líneas editoriales, de este hecho dado a conocer al público. En este caso, Ciper(Centro de Investigación Periodística) no experimentó el dilema de informar ya que su misión y propósito es promover y ejercer el periodismo de investigación. Sin embargo, son más los casos donde los medios de comunicación enfrentan el dilema de informar, no informar o desinformar cuando están en juego intereses de diversa naturaleza (económica, política, social, etc.) que afectan el carácter y la razón de ser de los medios de comunicación.

Esto último fue el caso en 1995 que enfrentó CBS y su programa 60 Minutes en EEUU sobre el escándalo de las tabacaleras que derivaron en una resolución judicial que cambio para siempre a nivel global la publicidad sobre el consumo de cigarros. En este caso, 60 Minutes contaba con un informante que, a su vez, había sido un alto ejecutivo y científico de la Brown & Williamson Tobacco Corporation, quien se comunicó con la producción de 60 Minutes para denunciar el daño a la salud de las personas que representaba un químico que aceleraba la adicción de las personas al consumir cigarros.

Un caso similar ocurrió en TVN Chile y su programa Informe Especial, sobre una entrevista a Michael Townley el año 1993, donde se dio una dinámica similar a la que ocurriría entre directivos y periodistas de CBS sobre el derecho y oportunidad de informar al público. La entrevista a Townley también puso en jaque los intereses periodísticos y corporativos de TVN, a partir de la intervención de un poder externo que, en el caso de TVN, fue un telefonazo del presidente Aylwin y en el caso de CBS fue la presión de la tabacalera para impedir la emisión y difusión de la entrevista al ex ejecutivo de la B & W, Dr. Jeffrey Wigand.

En el presente y futuro serán las facultades y escuelas de periodismo, comunicación y/o publicidad las que tendrán que adecuar y optimizar el aprendizaje de sus estudiantes y la labor docente sobre decisiones dilemáticas o trilemáticas que enfrenta la comunicación corporativa, los medios de comunicación y redes sociales como recursos del ecosistema comunicacional a la hora de informar y comunicar a sus diversos públicos y a la ciudadanía.

Hoy en día existen medios de comunicación que abandonan su función de mediación para tomar partido a favor o en contra de un gobierno o algún interés empresarial nacional o transnacional, dejando legados y experiencias de medios que han perseverado en la credibilidad y en la comunicación como servicio público, orientándose hacia el bien público sobre los hechos noticiosos y el derecho a informar.

Entender el rol de las comunicaciones y de los medios de comunicación como un servicio a la comunidad es clave para el ejercicio de la democracia entre las personas e instituciones, asegurando su impacto en la formación de la diversidad cultural y social.

La formación profesional en el área de las comunicaciones sobre dilemas o trilemas que afectan las decisiones de los medios de comunicación es vital, sobre todo desde una perspectiva amplia y global en cuanto a los factores involucrados a la hora de entender a los medios como actor, estrategia y/o escenario en el marco del juego dinámico social por donde la información fluye hacia el público y contribuye a la formación de opinión pública.

Una estrategia relevante que se está gestando en los procesos de internacionalización de la educación universitaria son las experiencias COIL (Collaborative Online International Learning), tanto a nivel disciplinario como interdisciplinario, que vincula las metodologías activas de aprendizaje, las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), las TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) y las TEP (Tecnologías de Empoderamiento y Participación) como estrategias de innovación colaborativa interuniversitaria.

El aprendizaje colaborativo internacional en línea conecta a estudiantes de distintos países, idiomas, universidades, carreras y asignaturas sobre un propósito común. La experiencia COIL puede generarse en medio de un programa de estudios o asignatura, mediante un estudio de caso, orientado hacia una simulación para el juego de roles, donde los participantes tienen que tomar decisiones sobre dos o más opciones en juego, que tienda hacia soluciones flexibles, sensibles y sostenibles por el tipo de factores e intereses en juego.

Para enfrentar la vida real, cuya constante es la dinámica, complejidad e incertidumbre en cuanto a hechos o situaciones que desbordan los manuales y literatura sobre lo conocido, la preparación profesional para la vida real es clave, especialmente desde el aprendizaje colaborativo y, en particular, el entrenamiento de los futuros comunicadores para tomar decisiones difíciles que aseguren el prestigio y fundamento de la acción periodística de un medio de comunicación en orden a informar a la comunidad de manera oportuna sobre hechos y situaciones que afectan a los grupos de intereses, las instituciones y la ciudadanía.

El caso que vivió en su época, CBS y su programa 60 Minutes en EEUU con la entrevista a Jeffrey Wigand, llevada al cine con el film “The insider” / El informante en español o el caso de TVN e Informe Especial con la entrevista a Michael Townley no son únicos, ni los últimos en poner en jaque los intereses corporativos con los intereses periodísticos, así como una idea de mantención de la gobernabilidad o el statu quo sobre el rol y responsabilidad social empresarial. La toma de decisiones dilemáticas y trilemáticas son más comunes hoy en día.

Sobre la base de este tipo de desafíos, estudiantes de comunicación institucional de la UCA, Argentina, publicidad de IDP, Brasil y periodismo de la PUCV, Chile se encuentran desarrollando una experiencia COIL, tomando en consideración el caso de CBS y TVN, a partir de una simulación, donde los estudiantes conforman equipos trinacionales para desarrollar estrategias resolutivas en torno a la decisión de emitir un programa especial que pone en cuestión los intereses económicos e informativos del medio de comunicación en la forma de crisis institucional, conflicto organizacional y negociación interna en el canal.

Las experiencias COIL son una herramienta fundamental para aprendizajes tempranos, significativos y situados en diversas disciplinas o programas interdisciplinarios de cualquier universidad, dispuesta en avanzar sobre procesos de internacionalización no tradicionales, con impacto en la innovación colaborativa interuniversitaria.

Los medios de comunicación son una fuente de riqueza renovable a nivel de estudios de caso y aprendizaje por proyectos o retos en modo COIL, porque proveen de valiosos archivos audiovisuales, digitales y textuales para escenificar aprendizajes de diversa índole.