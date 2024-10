¡Vota de manera ética, inteligente y responsable! Elige buenos candidatos, con una vara exigente en su desempeño ético. La viga maestra de nuestra casa esta fracturada, y es un problema moral. Esa viga atraviesa a todas las demás, como la economía, la política, la institucional, los negocios, la justicia, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, los delitos de cuello y corbata, etc.

Si no arreglamos esa viga maestra, si no reponemos estándares éticos razonables como una regla de base, la reparación de lo demás no funcionará o durará muy poco.

Ahora tu voto es un “arma” real, pacífica y eficaz para ayudar a contener la fractura. ¡Ayuda a mejorar el estándar ético de quienes nos dirigen a nivel comunal y regional! ¿Crees que tu voto no servirá? El voto puede cambiar la historia. Recuerda el 5 de octubre de 1988, cuando “con un lápiz y un papel” terminamos una dictadura. O el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando un 79 % elegimos darnos una nueva Constitución. ¿Y por qué no lo logramos? Porque elegimos mal, dos veces, a los miembros de la Convención Constituyente, que abusaron de sus mayorías circunstanciales, les faltó sentido común, tolerancia, mirada de largo plazo y de bien común para redactar un texto que nos gustara a la enorme mayoría y que debía durar más de medio siglo. Ninguna de las Convenciones fue capaz de cumplir el cometido o mandato que les dimos. ¿Es culpa de los convencionales? Sí. Pero también nuestra por elegirlos mal.

¿Y ahora, te quejas de lo que está sucediendo en el país? ¿Te hastía la corrupción? ¿Te enrabia el abuso y la discriminación? ¿Detestas que quienes ejercen la política sean mediocres, que no cumplan sus tareas y promesas, que carezcan de decencia y honestidad?

¡Vota de manera ética, inteligente y responsable! ¡Examina bien por quién votar! Si tu voto se te escapa en dirección equivocada, rebotará en el muro y te disparará de vuelta en el pie, y tu indignación y decepción se incrementarán, pero la culpa también será tuya.

¿Y por quién votar?

Yo pondría el eje de tu voto, en esta ocasión, en cuatro cosas, en el siguiente orden de preferencia: primero, en la calidad ética y humana del candidato o la candidata; segundo, en su capacidad de liderazgo y gestión para lograr que las cosas sucedan en la realidad y se hagan bien; tercero, en la calidad de sus propuestas, siempre que sean concretas y realistas; y cuarto, en sus ideas políticas o ideológicas generales.

1.- Vota por un candidato o candidata que sea ético, que ojalá tenga una trayectoria concreta con una inclinación a ser prudente (que no es ser cauteloso, sino poner con energía todos los valores en juego, evaluar en lo concreto, ponderar y decidir lo mejor), honesto, tolerante, justo, confiable y responsable. Revisa la conducta presente y pasada de tus candidatos en las redes sociales e internet. Trata de desentrañar cómo son y lo que piensan.

Ve el estilo de su propaganda, su manera de comunicarse y tratar con los demás. Mira su cara y sus ojos. Aunque puede ser equívoca, nuestra mente se entrena todos los días para escanear y definir en pocos segundos cómo es una persona observando su cara.

Si con eso tienes un candidato que te merezca confianza y respeto ético, aunque piense políticamente distinto de ti, te recomiendo esta vez que consideres votar por esa persona. Generalmente será capaz de escucharte, volverá a recorrer tu zona, se preocupará de que se usen bien los recursos, buscará el bien de la comunidad y no solo el beneficio de los suyos.

2.- Vota por candidatos que tengan capacidad de gestión y liderazgo. Quienes sean elegidos deberán dedicarse a pensar, decidir y ejecutar cosas muy concretas en tu comuna o tu región, de impacto directo en donde vives. Tu candidato debe tener capacidad de gestión para lograr que las cosas se decidan bien, que decididas realmente se ejecuten y se hagan bien.

3.- Revisa las propuestas concretas del candidato para la comuna o para tu región. Verifica si son buenas ideas y efectivamente realizables o, bien, serán solo sueños.

4.- Creo que la ideología o tendencia política no debieran marcar una diferencia muy relevante en la gestión municipal o regional. Importa mucho en el Congreso, en el Gobierno nacional o en los partidos políticos. Pero bien, si te importa la inclinación política, elige dentro de la lista que representa esas ideas políticas en base a los criterios y prioridades que antes sugerí.

Ojo con los “independientes”, impolutos y apolíticos. Normalmente no lo son. Si es una persona inteligente, seria, ética y le interesa la comunidad, tiene una visión de la sociedad. Por otro lado, también ten presente que tu voto en esta elección tendrá un efecto carambola, porque ya estás dibujando la política futura. Los que salgan electos seguirán después en una larga carrera política, escalando a ministro, diputado, senadores, etc.