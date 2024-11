Cathy Barriga y Manuel Monsalve esposados frente a las cámaras de televisión

Sin embargo, estas dramáticas escenas son positivas para una opinión pública desesperanzada y molesta de ver estas últimas semanas cómo Cathy Barriga, formalizada por el fraude más grande que ha afectado a un municipio en nuestro país, realizaba videos para adultos, pese a estar con arresto domiciliario, a diferencia de cientos de mujeres que en su misma calidad -y seguramente por delitos muy menores- estaban en prisión preventiva. No cabe duda, lo que la exalcaldesa hizo fue una provocación, un toreo al sistema de justicia y la sociedad, por cierto. De seguro, hasta el día que fue conducida a la cárcel de San Miguel, Cathy seguía pensando que estaba participando de un reality, de un show televisivo y de redes sociales, tal como lo hizo durante el periodo en que fue alcaldesa y dedicaba gran parte del tiempo a subir videos bailando, en traje de baño, vestida de Barbie o nadando entre cientos de peluches comprados con platas públicas.

También la ciudadanía recibió con alivio la detención y formalización de Manuel Monsalve, el otrora zar de la seguridad en el país, quien estuvo 28 días libre viviendo en Viña del Mar, pese al grave delito que se le imputaba. Por supuesto, los chilenos no tienen por qué entender los procedimientos de una investigación de un hecho tan grave, donde las pruebas deben ser contundentes. De ahí que la fiscalía se tomó varias semanas hasta tener certezas de la imputación. Sin embargo, el sentido común, la percepción pública que se fue consolidando es que algún poder -lo afirmó en una entrevista el padre de la víctima- estaba interviniendo como para que Monsalve no fuera formalizado, a diferencia de un caso ocurrido en paralelo, dónde un exfutbolista fue detenido a las pocas horas de ser acusado por una mujer que dijo haber sido abusada por él y debió permanecer varias semanas privado de libertad.

Tanto el propio presidente como la ministra de Interior y el subsecretario Luis Cordero desplegaron un discurso casi idéntico bajo la cuña “nadie está por sobre la ley”. Sin embargo, y pese al esfuerzo por controlar el daño, el gobierno ha seguido metido en el ojo del huracán, más aún cuando el presidente se obstinó en no mover a ninguno de sus ministros, para no darle en el gusto a la oposición. Es un hecho que un cambio de gabinete habría descomprimido la tensión, proporcionándole un aire más fresco, y principalmente pudiendo haber sacado la pelota del área chica.

Y aunque el gobierno no logra salir del del foco del caso -principalmente por la pésima reacción que tuvo durante las primeras 48 horas-, lo cierto es que esta vez La Moneda decidió jugar con un relato más alineado y agresivo, golpeando duramente a su excolaborador, quien a todas luces engañó a sus jefes y éstos demostraron una candidez digna de principiantes, concediéndole un día al acusado para ir a dar la cara a su familia.

Me imagino que, para los ciudadanos, escuchar a diario la petición de renuncias a granel debe ser interpretado como un país en que su clase política carece de propuestas y su estrategia consiste en simplemente destruir a quien esté en el poder, negándole la sal y el agua. Claro, cuando la tortilla se dé vuelta, quienes hoy son oposición llorarán por la forma en que se comporte su oposición al aplicar la misma fórmula. Sin duda, a quien es la líder de la derecha, Evelyn Matthei, le faltó prudencia al ser la primera en exigir “que se vayan todos”, metiendo en el mismo saco a ministros que gozan de mucho prestigio, partiendo por el secretario de Deportes, Jaime Pizarro. Recordemos, que cuando Piñera llegó a tener 6% de apoyo en las encuestas -el más bajo obtenido desde el retorno a la democracia por un presidente- quienes hoy son oposición criticaron duramente al Frente Amplio por pedir lo mismo.

Pero volvamos a Monsalve. Creo que el triste espectáculo que hemos observado por cadena nacional viene a sumarse a esta serie de Netflix 2024 que parece no terminar nunca dejará lecciones no solo para nuestra alicaídos políticos de cómo no se debe actuar -gobierno y oposición- porque lo cierto es que ninguno ha estado a la altura frente a un delito que debería servir de ejemplo, tanto en el sector público como privado, de que hay conductas ligadas al uso ilegítimo del poder que son inaceptables y que las personas cuentan con herramientas para defenderse y también para sospechar de cuando se está frente a una persona con rasgos sicopáticos.