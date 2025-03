Patético show

El serio incidente protagonizado por Aníbal Mossa y el director del sector opositor, Carlos Cortés, es solo el fiel reflejo de la pugna histórica que ha existido en el interior de la concesionaria Blanco y Negro, la cual -en los últimos años- ha sido abiertamente declarada y evidenciando una lucha soterrada por el poder.

A casi de un mes de la celebración del centenario, esta es una mancha enorme y grave para la maravillosa y grandiosa historia del club popular, llena de glorias, títulos y épica.

El show que han brindado es patético. Ambos bandos han demostrado mezquindad y egoísmo, pasando por encima de la grandeza del club, ese que logra reunir transversalmente a muchos chilenos.

Llegar a los golpes y descalificaciones mutuas de baja estofa solo han conseguido colocar a los albos en las páginas que no son deportivas o de grandes proyectos a nivel institucional.

Ambos lados colocan sus intereses personales por sobre los reales, los que deben primer para el bienestar de la institución, y se quedan en la reyerta de quien tiene más poder o quien pesa más.

Ese nivel va mermando una celebración que debería ser magnífica y hermosa para los hinchas albos. Hoy ven este triste espectáculo, lleno de egoísmo y carencia de valores.

Fue un episodio triste, donde los dirigentes -quienes deben dictar las pautas del comportamiento- se olvidaron de todo, aunque después seguramente querrán predicar y tratar de tomar decisiones respecto de la conducta de algunos violentos dentro del estadio. Con este ejemplo solo logran validar la violencia, esa misma que no se han atrevido a erradicar.

Este bochorno no quedará en el olvido, porque más allá de las visiones distintas que pueden existir en el interior de un directorio, nada justifica o avala un hecho de violencia. Entre ellos no se toleran, no se respetan y menos se aceptan en las diferencias. Solo quieren figurar a costa de la enorme marca que es Colo Colo.

Sepan, directores de Blanco y Negro, que esto fue la mancha que jamás podían tener, menos en la fecha tan especial que los albos están a punto de celebrar. Sepan, directores del Club Deportivo y Social, que sus votos, que van y vienen dependiendo de quién les ofrezca más, están también manchados.

Ustedes, directores de Blanco y Negro, dieron un show patético y se olvidaron que el sentir de los hinchas por Colo Colo trasciende siempre a sus apariciones o aires de grandeza.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.