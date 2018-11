Mientras Bachelet sigue guardando silencio, su oficina regional ONU lamenta crimen de Camilo Catrillanca

El asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla en Ercilla, región de La Araucanía, ha generado una fuerte repercusión no solo en el ámbito nacional, sino también internacional.

El caso del comunero mapuche llegó hasta Naciones Unidas. A la declaración del Sistema de las Naciones Unidas en Chile emitida el viernes, hoy se sumó una nota de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Recordemos que la ACNUDH es presidida por la ex Presidente Michelle Bachelet, pero el organismo con sede en Ginebra no ha emitido un pronunciamiento a nivel central respecto a este crimen.

La ex mandataria tampoco ha emitido comentarios en su cuenta de Twitter, donde no publica desde el 26 de octubre, cuando sí envío condolencias por la muerte de la histórica dirigenta del mundo de DDHH, Ana González.

El tema mapuche representa una sombra para la ex Mandataria. De hecho, el miércoles 14, horas antes antes del crimen de Catrillanca, la actual Alta Comisionada para los DDHH de la ONU fue interrumpida mientras daba un discurso en la Universidad de Ginebra por dos manifestantes que portaban las pancartas con las leyendas “Derechos Humanos para mapuches". "Hoy Alto Comisionado, ayer culpable", decía uno de los lienzos.

El silencio de Bachelet por la muerte de Catrillanca no deja de llamar la atención. Desde el oficialismo han comparado la reacción de este Gobierno con la actitud que tuvo la administración Bachelet con la “Operación Huracán”, el burdo montaje de inteligencia para perseguir a comuneros mapuches. Desde el otro lado del arco político, en tanto, los diputados frenteamplistas Vlado Mirosevic (PL) y Pablo Vidal (RD) también han emplazado a Bachelet a emitir su posición, señalando que no puede omitirse del caso. "Me parece absolutamente lógico y necesario que ella en su rol internacional levante la voz sobre la situación del pueblo mapuche en Chile. Eso es justo y necesario", dijo Mirosevic.

La declaración

La declaración de la Oficina Regional para América del Sur de la ACNUDH lamentando y expresando preocupación por la muerte de Catrillanca señala que “la Oficina Regional confía en que el Ministerio Público realizará una investigación exhaustiva, rigurosa y eficaz que permita establecer las circunstancias de los hechos, así como la plena identificación de los responsables y las sanciones correspondientes. También insta a evaluar oportunamente la reparación integral del daño causado y las debidas garantías de no repetición".

"Asimismo, la Oficina Regional continuará dando seguimiento a este caso y realizando gestiones en el marco de su mandato, a nivel nacional e internacional", finaliza el comunicado.