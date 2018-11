Pacogate: Fiscal Ramírez toma declaración a Dorothy Pérez, Ramiro Mendoza y Eduardo Gordon

El ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza, la ex subcontralora Dorothy Pérez y el ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon, declararon este miércoles por el fraude al interior de la policía uniformada que ya supera los 28 mil millones de pesos.

La investigación está siendo llevada adelante por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

Las trex ex autoridades han sido vinculadas a este caso luego que se supiera del extravío de un sumario realizado en 2010 al Departamento de Remuneraciones de Carabineros, alertando de eventuales irregularidades antes de que estallara el denominado "Pacogate".

Posteriormente se supo que la desaparición del documento ocurrió luego de una reunión que el ex contralor con Gordon, quien para la época fungía como general director de Carabineros, quien de hecho está formalizado por malversación de caudales públicos en otra línea investigada en el caso.

Por otra parte, Pérez se desempeñó como jefa de la División de Auditorías Administrativas entre 2010 y 2014. La abogada había declarado ante Campos que desconocía la existencia y contenido de dicho sumario.

Se espera que el persecutor tome declaración también a la ex subcontralora Patricia Arriagada, el ex jefe de gabinete de Mendoza, José Ramón Correa, y el ex jefe de la Unidad de Atención Ciudadana, Osvaldo García Yercovic.