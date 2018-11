Abogado de Interior afirma que se trabaja en recuperar imágenes y que "había más cámaras que funcionaron"

El abogado Luis Hermosilla, contratado por el Ministerio del Interior para hacerse parte como querellante en el proceso por la muerte de Camilo Catrillanca, afirmó que la investigación está avanzando para entregar evidencia que permita llegar a la verdad se vaya conociendo.

"La verdad se ha demorado pero ha ido emergiendo y se ha ido entregando al Ministerio Público y el propio Ministerio Público la ha ido descubriendo y nosotros hemos colaborado en establecer primero que había cámara, segundo, hay una versión de que fue destruido el registro de esa cámara, pero hay más cámaras, más videos, hay más personas que tenían cámaras", dijo Hermosilla en entrevista con Radio La Clave.

El penalista explicó que hubo dos patrullas de Carabineros que participaron en los hechos. La primera, formada por los cuatro policías dados de baja y otra que llegó minutos después correspondiente a efectivos de Fuerzas Especiales.

"En el operativo participa una primera patrulla, que es desde donde salen los disparos, que es una patrulla del Gope, y patrullas que llegan minutos después, que son de Fuerzas Especiales y que cumplen funciones distintas, y eso a medida que en la medida que se interioriza en los hechos, va habiendo una descripción. No es el intento de camuflar un nombre o de modificar una circunstancia", enfatizó.

"La discusión se produce respecto de la primera patrulla que está integrada por funcionarios adscritos al Gope, son los que llegan en primer lugar. Minutos después van llegando otros que son de Fuerzas Especiales. Ahí hay cámaras. Hay cámaras que funcionaron", dijo y sobre el funcionario que supuestamente destruyó la tarjeta de una porque tenía imágenes personales afirmó que "hay otras cámaras que incluso lo filman y lo muestran a él con la cámara", agregó el penalista.

Todo este material está siendo periciado por la PDI y la fiscalía. Según Hermosilla "Hay antecedentes adicionales distintos que establecen la presencia de una cámara en la primera patrulla. A esta altura ellos ya lo reconocen. El punto es saber qué pasó con la memoria de esa cámara y si es posible obtener las imágenes que hay en ella. y en eso se está trabajando".

Sobre el conflicto de interés que surge al representar al Ministerio del Interior, la institución que debe supervisar a Carabineros, que a su vez está siendo investigada, Hermosilla aclaró que no tiene conflictos de ninguna especie y que su mandato es claro.

"No hay ninguna contradicción o conflicto de interés. Yo tengo una sola instrucción que es colaborar con esclarecer por la vía del Ministerio Público y del ejercicio de todas las acciones penales que corresponda, los hechos de una manera abosluta y total. Sea responsable quien sea. Y ese mandato lo estoy cumpliendo, no me importa si la persona tiene uniforme , no tiene uniforme", dijo