Diputado Ascencio pone en duda votos DC en reajuste y pide armar mesa de trabajo para analizar despidos de empleados públicos

El diputado DC Gabriel Ascencio dijo que “pongo en duda el apoyo de los parlamentarios DC al reajuste al sector público mientras no se constituya una mesa de trabajo donde podamos analizar y discutir la situación de todos los empleados públicos que están siendo despedidos, porque lo que está ocurriendo es muy grave y nosotros hemos definido defender a los funcionarios públicos estén donde estén, en todas las regiones del país”.

El parlamentario formuló estas declaraciones en una conferencia en la cual se dio a conocer la posición de la Democracia Cristiana frente a los miles de despidos que se están notificando en estos días a funcionarios públicos en todo el país, donde se reiteró que “el Estado no puede ser un botín”.

Ascencio agregó que “nosotros hemos tenido colaboración con el Gobierno en proyectos importantes, pero no porque tengamos acuerdos con ellos, porque nosotros somos oposición, sino porque fundamentalmente creemos que tenemos que legislar en favor del bien común de todos los chilenos y los proyectos hay que mejorarlos, trabajarlos y cuando le sirvan a todo el país hay que respaldarlos”.

“Pero nosotros también teneos la necesidad de defender a los funcionarios públicos a través de lo que hacemos y nosotros legislamos y viene proyectos muy importantes como el reajuste al sector público que al gobierno le interesa sacarlo con al mayor tranquilidad posible, pero también tenemos pronto los proyectos de reforma a las Isapres, pensiones y luego la joyita de la corona que sería la reforma tributaria que al gobierno le interesa aprobarlo”.

“Nada de eso va a ser posible si este gobierno no entiende que el trato con los funcionarios públicos tiene que ser distinto y si creen que con los votos nuestros va a ser posible ir avanzando en las materias legislativas que a ellos le interesa, yo los notifico hoy día que eso no va a ser así, los votos de los demócrata cristianos van a estar siempre y cuando consideremos que el proyecto sea bueno para Chile pero siempre y cuando terminen de violar los derechos de los funcionarios públicos, esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos que poner un freno a esta situación”.

Finalmente, el diputado Gabriel Ascencio dijo que “podemos tener la mejor relación con todo el mundo. Eso es lo que nos interesa, con el gobierno somos personas que entendemos que Chile tiene que avanzar pero esto que están haciendo hoy día, esta manera de relacionarse con los trabajadores, o por la fuerza, despidiendo sin consideración. Eso queremos pararlo ahora. Vamos ejercer todas nuestra facultades en el Congreso para que el gobierno entienda que no puede hacerlas cosas así”.