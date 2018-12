Fiscalía Metropolitana Oriente decidió no perseverar en investigación contra ex ministro Insunza

La Fiscalía Metropolitana Oriente tomó la determinación de cerrar y no perseverar en la investigación en contra del ex ministro y ex diputado Jorge Insunza por los delitos de cohecho y negociación incompatible, llegando a la conclusión que los hechos investigados no revestían conductas ilícitas.

La decisión de la justicia llega después de dos años de investigación y cuatro fiscales a cargo, y fue adoptada por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, tal como lo comunicó en una audiencia realizada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, ante el magistrado Luis Avilés y la defensa pública de Jorge Insunza, a cargo del Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, y el jefe de la unidad de Estudios, Octavio Sufán, según informó la Defensoría.

También conoció la decisión el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien se vio sorprendido y anticipó que analizarán el nuevo escenario para resolver si solicitarán o no una nueva audiencia ante el mismo tribunal, para pedir que se reabra la investigación.

Tras conocerse la noticia, Carlos Mora, quien asumió personalmente la defensa del ex ministro Insunza, expresó su satisfacción con lo resuelto, ya que con esta decisión se acreditó lo que la defensa sostuvo desde el primer día, en cuanto a que en este caso no había delito.

"Sin duda se pudo haber actuado con mayor celeridad, pero nos quedamos con que en esta causa pasaron cuatro fiscales que actuaron con objetividad al investigar a nuestro representado y concluir, luego de realizar una exhaustiva investigación, que Jorge Insunza no había cometido delito alguno", dijo Mora.

El propio ex ministro Jorge Insunza también se mostró satisfecho, y a través de su cuenta de Twitter, expresó que "después de dos años y medio la Fiscalía cerró la investigación y decidió no perseverar, porque nunca hubo antecedentes siquiera para formalizar. Se confirma lo que siempre dije: no hubo nada ilegal".

"Puedo decir con orgullo que enfrenté esta causa como ciudadano: sin una posición de poder; declaré, como corresponde; entregamos voluntariamente la información solicitada; nunca litigamos por los medios; y esperamos con paciencia una decisión", señaló en otro tuit.