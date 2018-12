Comandante en jefe de la FACh descartó tensiones con La Moneda por gastos en cambio de mando

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Arturo Merino Núñez, aseguró que nunca hubo tensión con el Ejecutivo por el alto costo del cambio de mando institucional.

Merino dijo que desde La Moneda solo pidieron información sobre los gastos de la ceremonia, que superaron los 400 millones de pesos y aseguró que a partir de ahora dichos gastos serán reducidos.

"No ha habido ninguna tensión. La Fuerza Aérea obedece a las instrucciones del Presidente y a partir de las instrucciones que me entregó el señor Presidente el 6 de noviembre, un día después que me recibí, esas instrucciones se están dando", aseveró.

Agregó que "anteriormente hacíamos los cambios de mando y algunas otras ceremonias con presencia masivas de aviones y hay una nueva instrucción y esa se va a cumplir".

"No voy a opinar si es costoso o no (los gastos del cambio de mando), lo que se voló ahí y lo que se gastó está en el programa de mantención de eficiencia operativa de los pilotos y no voy a compensar si es que es costoso o no es costoso".

Por otra parte, el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, descartó que exista algún problema y que el Presidente Sebastián Piñera pidió austeridad.

"No hubo tal impasse, se hizo las preguntas y esas preguntas fueron contestadas por la Fuerza Aérea, a nuestro entender, adecuadamente", sostuvo Galli.

Agregó que "el Presidente de la República ya en el mes de abril sacó un instructivo de austeridad para todo el Gobierno y nosotros, todos -el Ministerio de Defensa también y las Fuerzas Armadas-, se tienen que enmarcar en ese instructivo".