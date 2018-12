Diputados de oposición piden la salida de Hermes Soto tras videos del "caso Catrillanca"

Tras la revelación de nuevos registros audiovisuales del operativo del GOPE que terminó con la vida de Camilo Catrillanca en La Araucanía, las reacciones de diputados de oposición no se han hecho esperar y en concreto apuntan a la responsabilidad del general director de Carabineros, Hermes Soto, a quien incluso le piden que renuncie.

En esa línea, la diputada Pamela Jiles (PH) dijo que "me parece que no hay ninguna posibilidad de que el señor soto sea un segundo más director general de Carabineros. Desde mi responsablidad como parlamentaria, supongo que en este minuto se le está pidiendo la renuncia".

"Me imagino que el ministro Chadwick tendrá que hacerse cargo de esta situación, tendrá que explicarle además al país porque aparece este video justo después de la interpelación, que es otra situación sumamente curiosa", agregó la parlamentaria.

Finalmente, Jiles señaló que "me parece que si existiera algún grado de dignidad política en el ministro Chadwick, él presentaría su renuncia como ministro del Interior".

Otra de las diputadas que manifestó su rechazo fue Claudia Mix, quien sostuvo que "aquí se ha mentido descaradamente. Hace tres semanas el ministro Chadwick y el subsecretario (Rodrigo) Ubilla señalaron que el registro audiovisual había sido destruido. Se está bloqueando la investigación judicial y la justicia. Ya es momento de que el gobierno diga la verdad".

En tanto, Leonardo Soto (PS) afirmó que "queda claro que el General Hermes Soto o le mintió a todo el país o sus subalternos le mintieron una vez más. En ambos casos, ha perdido toda autoridad y, por tanto: El General Hermes Soto debe renunciar ya".

Por otra parte, la diputada Catalina Pérez manifestó que "sí había cámaras, sí había una grabación. Esto es gravísimo, a Camilo Catrillanca le dispararon por la espalda e intentaron ocultar la existencia del registro de los hechos. El respaldo del Gobierno a Hermes Soto es vergonzoso e insostenible".

Otro de los que se manifestó fue Pablo Vidal, quien señaló que "es inaceptable que recién después de un mes podamos conocer esta esclarecedora grabación que demuestra el asesinato de Camilo Catrillanca. O Hermes Soto y el Ministerio del Interior no tienen ningún control sobre lo que ocurre en Carabineros, o le han mentido al país".

Además, el senador Alejandro Guillier manifestó que "es inaceptable que recién después de un mes podamos conocer esta esclarecedora grabación que demuestra el asesinato de Camilo Catrillanca. O Hermes Soto y el Ministerio del Interior no tienen ningún control sobre lo que ocurre en Carabineros, o le han mentido al país".

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Adriana Muñoz, también se refirió al caso, argumentando que "con estas evidencias, una vez más comprobamos la seguidilla de mentiras que han desarrollado altos personeros de Carabineros. Primero se señaló que había habido un enfrentamiento, después se señaló que no habían testimonios filmados de la situación, hasta que al final han empezado a aparecer una y otras filmaciones que están siendo entregadas a la fiscalía que lleva el caso de investigación de asesinato del comunero Catrillanca".

"Esto nos deja con una sensación de estupefacción. Lo que está sucediendo en Carabineros como institución de nuestra república (…) hoy día vemos que se trata de una institución que está llena, repleta de irregularidades y de ilegalidades, porque no haber entregado a tiempo estos testimonios grabados de lo que realmente sucedió en Temucuicui (…) hubiésemos tenido inmediatamente una acción de la justicia", agregó.

Finalmente, la legisladora dijo que "yo creo que aquí hay que ir al fondo, revisar lo que está pasando en Carabineros. No es posible que se haya engañado al Senado, cuando a la Comisión de DDHH que yo presido, fue convocada la plana mayor, cuando han ido a la Cámara de Diputados (…) y nos damos cuenta que lo que ha habido es mentiras y obstrucción a la justicias, y eso es inaceptable".

Diputados PPD: "Soto debe dar un paso al costado"

Para el Jefe de Bancada del PPD, Ricardo Celis, la revelación de estas imágenes "corroboró lo que siempre se supo, que existía un video, que nunca fue destruido, que Carabineros tenía la evidencia, que estaban los documentos y que siempre los negó, y eso es inadmisible en un Estado de Derecho. Es una cuestión que avergüenza el actuar de Carabineros de Chile, de sus máximas autoridades. El general Hermes Soto si tiene una mínima autocrítica claramente tiene que dar un paso al costado. Si él no tiene autocrítica, es el Ejecutivo quien debe hacerle ver que no es posible su permanencia en estas condiciones".

"El ministro del Interior también tiene responsabilidades, cuando vino acá, el siempre señaló él no tenía conocimiento o que no existía este documento. Lo que queda claro, es que él no tiene control sobre Carabineros o que Carabineros sencillamente le está mintiendo todos los días, y eso no es posible para un ministro del Interior", aseguró el parlamentario de La Araucanía.

Asimismo, Celis comentó que "vamos a discutir si avanzamos hacia una acusación constitucional, aunque para eso se requiere mayoría. Para no engañarse, hay un tema político de por medio, y aquí esperamos que la DC y el PR nos acompañen en esta decisión porque para levantar una acusación constitucional se necesitan mayorías".

Por su parte, la diputada por el distrito donde ocurrieron los hechos, Andrea Parra señaló “ciertamente el caso de Camilo Catrillanca nos sorprende día a día, no paramos de tener noticias distintas, de develar verdades ocultas. No me imagino un momento más complejo para el gobierno que este que negó sistemáticamente la existencia de imágenes respecto del caso comunero mapuche. Tenemos una contradicción a la versión sostenida por el Ministro Chadwick y el General Hermes Soto, lo cual pone en entredicho el liderazgo de la institución respecto al General de Carabineros y por supuesto, las intenciones y el conocimiento de esta situación del Ministro del Interior. Hoy día hay una situación crítica que el gobierno debe explicar”.​